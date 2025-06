Kleinere UFS 4.0-opslagchip Micron moet telefoons meer ruimte geven voor accu

Micron heeft een kleinere versie van zijn UFS 4.0-opslag gepresenteerd. In plaats van 11x13mm meet de nieuwe chip 9x13mm, waardoor er in de behuizing van smartphones meer ruimte moet zijn voor de accu.

Micron UFS 4.0

De opslag is onder meer voor vouwbare smartphones en dunne reguliere modellen, schat Micron in. Het gaat net als bij de voorganger om 232-laags 3d-nand en dezelfde lees- en schrijfsnelheden van 4300MB/s en 4000MB/s bij sequentieel lezen en schrijven. De capaciteiten die Micron beschikbaar stelt zijn 256GB, 512GB en 1TB.

In tegenstelling tot chips voor goedkopere smartphonesb combineert Micron de UFS 4.0-opslag niet met werkgeheugen. Het is onduidelijk waardoor de opslag nu in een kleinere behuizing past dan de versie die de fabrikant vorig jaar presenteerde.

Die kleinere behuizing maakt volgens de fabrikant een grotere accu in smartphones mogelijk, maar dat verschil zal klein zijn. De ruimtebesparing is rond 21 kubieke millimeter en bij een dichtheid van de accu van 1000Wh per liter kom je uit rond 5 of 6mAh extra. Micron heeft de opslag nu beschikbaar gesteld aan klanten, maar het is onduidelijk of de fabrikant al is gestart met de massaproductie.