Qualcomm-modem dure smartphones maakt sneller 5G mogelijk op lage frequenties

Qualcomm heeft op de telecombeurs Mobile World Congress zijn X80-modem aangekondigd. Dit nieuwe modem heeft ten opzichte van zijn voorganger iets meer capaciteit voor 5G op lagere frequenties, waardoor 5G-verbindingen sneller kunnen zijn.

Qualcomm Snapdragon X80

De X80, die nog niet in socs zit, maakt het aggregeren van zes frequenties tegelijk mogelijk via 5G op lage frequenties, blijkt uit de documentatie. Het X75-modem, uit onder meer de Snapdragon 8 Gen 3 die nu in high-end telefoons zit, ondersteunt carrier aggregation op vijf frequenties tegelijk. Door op meer frequenties tegelijk contact te maken, kan de 5G-verbinding sneller zijn. Hoe groot die winst op papier is, vermeldt de documentatie niet.

Die upgrade is belangrijk, omdat in de Benelux 5G alleen in gebruik is op lage frequenties. In sommige landen gebruiken providers de mmWave-frequenties op 26GHz, die meer bandbreedte bieden en dus hogere snelheden mogelijk maken. Het nadeel van die frequentie is dat het signaal niet door muren komt en dus slechte dekking biedt. Bovendien hebben providers daar veel meer antennes voor nodig om een netwerk dekkend te maken.

Voor telefoons met meerdere simslots is er bovendien de mogelijkheid om met twee providers tegelijk een dataverbinding actief te houden, zo claimt Qualcomm. Dat kan de X75 ook al, hoewel de voorgaande X70 uit de Snapdragon 8 Gen 2 dat niet kan. Daarnaast is er een nieuwe generatie van de '5G AI Processor' om onder meer slimmer om te gaan met stroomverbruik. Wat dat precies doet, vermeldt Qualcomm niet.