Qualcomm kondigt Snapdragon 7 Gen 3 aan

Qualcomm heeft de Snapdragon 7 Gen 3-soc aangekondigd voor midrangesmartphones. De fabrikant positioneert de soc tussen de Snapdragon 7s Gen 2 en de Snapdragon 7+ Gen 2, met een grotere focus op AI-toepassingen. Honor en vivo gaan de soc als eerste gebruiken.

De Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 is op 4nm gefabriceerd en heeft een maximale cpu-kloksnelheid van 2,63GHz. De cpu bestaat uit een 2,63GHz-prestatiecore, drie 2,4GHz-cores en vier energiezuinige kernen met een kloksnelheid van 1,8GHz. De fabrikant gebruikt weer een eigen Adreno-gpu. Qualcomm belooft vergeleken met de Snapdragon 7 Gen 1 een stijging van de cpu-prestatie van 15 procent en een verbeterde gpu-prestatie van 50 procent. De Snapdragon 7+ Gen 2 van eerder dit jaar heeft een maximale kloksnelheid van 2,91GHz, wat een stijging van 50 procent van de cpu-prestaties ten opzichte van de Snapdragon 7 Gen 1 zou zijn.

Verder bevat de Snapdragon 7 Gen 3 een verbeterde X63 5G-modem met een maximale downloadsnelheid van 5Gb/s via 5G, waar dat eerst 4,4Gb/s was. De wifisnelheid blijft dankzij dezelfde Wi-Fi 6E-ondersteuning 2,9Gb/s. Naast deze technische specificaties belooft Qualcomm verbeteringen wat AI-toepassingen betreft. Zo zegt het bedrijf dat de neural processing unit onder de naam Hexagon, 60 procent sneller is per watt dan de Gen 1.