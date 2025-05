Qualcomm toont S7 Pro-audiochip die wifi gebruikt om bereik oortjes te vergroten

Qualcomm heeft zijn S7 en S7 Pro Gen 1-audiochips aangekondigd. Laatstgenoemde gebruikt wifi naast Bluetooth 5.4. Daardoor moet het mogelijk worden om het bereik van oortjes en koptelefoons te vergroten.

Met de zogenoemde Expanded Personal Area Network-technologie van de S7 Pro-chip moeten koptelefoons en oortjes automatisch kunnen wisselen tussen een bluetooth- en een wifiverbinding, laat Qualcomm weten. Als een gebruiker bijvoorbeeld zijn oortjes via bluetooth met zijn telefoon verbonden heeft, maar te ver weg loopt, kan deze technologie overschakelen op wifi, zodat de verbinding met de telefoon niet verloren gaat.

De fabrikant belooft dat deze xpan-technologie niet ten koste gaat van de accuduur. De functie moet werken op de 2,4-, 5- en 6GHz-frequentiebanden. Hiervoor is naast de S7 Pro-soc ook een smartphone nodig met een Snapdragon-soc. Qualcomm claimt dat via wifi lossless, multichannelaudio met maximaal 192kHz geleverd kan worden.

Deze functionaliteit zit niet in de reguliere S7-chip, maar verder zijn beide socs hetzelfde. Zo leveren ze volgens Qualcomm allebei zeven keer zoveel rekenkracht als de S5 Gen 2-serie en bevatten ze honderd keer zoveel on-device 'AI-kracht' dankzij de toevoeging van een eigen micro-npu-AI-engine. Ook moeten beide chips betere actieve ruisonderdrukking bevatten. Tegen The Verge zegt het bedrijf dat de anc onder meer 'intelligenter' is en 'belangrijke buitengeluiden' niet onderdrukt. Daardoor moet het bijvoorbeeld veiliger zijn om oortjes tijdens het fietsen te gebruiken. Tot slot moeten de nieuwe audiochips drie keer zoveel dsp-prestaties en werkgeheugen bevatten. De eerste audioproducten met de S7- en S7 Pro-socs worden begin volgend jaar verwacht.