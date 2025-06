Fortnite-spelers kunnen audiobestanden indienen bij het rapporteren

Epic Games heeft een nieuwe functie toegevoegd aan het rapporteersysteem van Fortnite. Spelers kunnen voortaan audiobestanden meesturen om aan te tonen dat een andere speler de regels breekt, door bijvoorbeeld mensen te intimideren of te pesten.

In een post geeft Epic Games meer uitleg over de zogenoemde Voice Reporting-functie. Bij het rapporteren van een andere speler wordt de audio die in de laatste vijf minuten is opgenomen, verstuurd. De melder blijft anoniem en als Epic oordeelt dat de gerapporteerde speler de regels heeft overtreden, wordt hij per mail op de hoogte gesteld.

De functie staat standaard aan bij spelers onder de 18 jaar en zij kunnen die niet zelf uitschakelen. Minderjarige spelers die niet willen dat hun stem wordt opgenomen, kunnen de voicechat helemaal uitschakelen of hun microfoon uitzetten. Ouders kunnen de opties ook aanpassen bij de accountinstellingen. Spelers boven de 18 jaar kunnen kiezen voor de opties 'Always on' of 'Off when possible'. Bij de tweede optie staat Voice Reporting uitgeschakeld, maar alleen als de speler in een groep met bevriende spelers zit die ook voor die optie hebben gekozen.

De fragmenten worden op het apparaat opgeslagen en niet op de servers van Epic Games, zegt het bedrijf. De clips worden maximaal 14 dagen bewaard of zolang de genomen maatregel tegen de overtredende speler van kracht is. Als een van de partijen bezwaar maakt tegen de maatregel, kan de bewaarperiode met maximaal 14 dagen worden verlengd.