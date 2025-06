Ministeries komen met wetsvoorstel dat toegang tot UBO-register beperkt

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat is opgesteld door drie verschillende ministeries. De wijziging moet ervoor zorgen dat een beperkt aantal instanties en individuen toegang krijgt tot de UBO-registers.

Ministers Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), Kaag (Financiën) en Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) hebben het wetsvoorstel samen ingediend bij de ministerraad, die heeft ingestemd met de wijzigingswet. 'De toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Daarnaast kunnen personen en instanties toegang tot het UBO-register krijgen als zij een legitiem belang hebben, zoals pers en ngo’s', schrijft de Rijksoverheid.

De instanties waar de ministers op doelen zijn onder meer banken en notarissen, die toegang krijgen tot de registers om witwassen tegen te gaan. Journalisten en maatschappelijke organisaties kunnen het register inzien 'als zij zich bezighouden met onderzoek naar personen achter een bedrijf of organisatie in het kader van het opsporen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering'. In deze gevallen wordt er gesproken van een 'legitiem belang'. De invulling van dat begrip wordt de komende tijd nog uitgewerkt, zeggen de ministeries. Het wetsvoorstel wordt ook nog naar de Raad van State verstuurd voor advies. Daarna volgt een parlementaire behandeling.

Het UBO-register is een Europese database en is in Nederland onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het is mogelijk om via het register gegevens op te vragen over de eigenaren of oprichters van een organisatie. In november 2022 oordeelde het Europese Hof van Justitie echter dat het UBO-register 'in de huidige vorm de grondrechten en privacy van burgers ernstig aantast', doordat bepaalde gegevens door iedereen mogen worden ingezien.

Update: In een eerdere versie van het artikel stond minister Adema vermeld als de minister van Economische Zaken en Klimaat. Dit moet minister Adriaansens zijn. Daarom is het artikel aangepast.