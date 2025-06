AP beboet gemeente voor 30.000 euro voor te lang bewaren afvalgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de gemeente Voorschoten een AVG-boete opgelegd van 30.000 euro. De gemeente heeft namelijk de afvalgegevens van huishoudens te lang bewaard en hen daar onvoldoende over geïnformeerd.

De privacywaakhond stelde een onderzoek in naar aanleiding van een klacht van een bewoner. De gemeente Voorschoten heeft in 2018 en 2019 de kliko’s en ondergrondse containers vervangen. De kliko’s en tokens voor de ondergrondse containers hebben een chip met nummer dat aan een huisadres is gekoppeld. Het doel hiervan is om meer gescheiden afval op te halen, door de hoeveelheid restafval die inwoners kunnen aanbieden te beperken.

Bewoners kunnen tot 5 keer per dag restafval storten in de ondergrondse container en kliko's die vaker dan eens in de twee weken worden aangeboden, worden geweigerd door vuilniswagens. Dit wordt bijgehouden in de systemen van de gemeente.

"Dat past op zichzelf binnen de publieke taak van de gemeente. Maar waar het fout ging, is dat de gemeente de gegevens te lang bewaarde: van kliko’s zolang deze in gebruik zijn en van de tokens vijf jaar. Dat is veel langer dan noodzakelijk om te controleren of een huishouden de toegestane hoeveelheid overschrijdt", verklaart de AP.

Ook heeft de gemeente bewoners onvoldoende geïnformeerd. Het heeft wel brieven verstuurd over de nieuwe kliko's en de tokens, maar niet over het gebruik van de persoonsgegevens. Nu heeft de gemeente de bewaartermijn teruggebracht naar 14 dagen. De gemeente Voorschoten kan volgens de AP nog bezwaar maken tegen de boete.