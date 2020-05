Facebook schikt in VS met getraumatiseerde moderators voor 52 miljoen dollar

Facebook wil in de VS 52 miljoen dollar betalen aan moderators die geestelijke gezondheidsproblemen hebben overgehouden aan hun werk. Het gaat om minimaal 1000 dollar per persoon. Moderators met bijvoorbeeld een ptss-diagnose krijgen meer.

Het bedrag staat in een voorlopige schikking die Facebook heeft voorgesteld in een zaak in de Amerikaanse staat Californië, schrijft The Verge. In 2018 werd het sociale netwerk daar aangeklaagd door een voormalige moderator van het sociale netwerk. Diverse andere oud-werknemers sloten zich daar later bij aan. Zij verweten Facebook niet genoeg psychologische ondersteuning te geven bij het werk en weinig aandacht te besteden aan hun geestelijke gezondheid.

Het is voor het eerst dat Facebook instemt het het betalen van een schadevergoeding aan moderators. Moderators krijgen minimaal 1000 dollar en als ze gediagnosticeerd zijn met geestelijke gezondheidsproblemen, komt daar 1500 dollar bij. Moderators die meer dan één diagnose hebben, zoals een combinatie van een posttraumatische stressstoornis en een depressie, krijgen tot 6000 dollar.

Het bedrag dat slachtoffers ontvangen, hangt ook af van hoeveel moderators zich melden voor compensatie. Via de schikking komen 11.250 Amerikaanse moderators daarvoor in aanmerking en de advocaten die op de zaak zitten, denken dat de helft van die groep in aanmerking komt voor een hoger bedrag dan 1000 dollar per persoon. De schikking is nog niet definitief. Deelnemers aan de zaak kunnen commentaar leveren en verzoeken tot aanpassing indienen. Naar verwachting zal een jury zich eind dit jaar over de schikking buigen.

Facebook zegt ook aanpassingen te maken aan zijn moderatietools. Zo zal audio standaard uitstaan en worden video's voor de beoordeling omgezet in zwart-wit. Eind dit jaar moeten die wijzigingen bij tachtig procent van de moderators actief zijn en volgend jaar moet dat voor alle moderators gelden.

Rond 2017 en 2018 kwamen diverse artikelen naar buiten over de werkomstandigheden bij de bedrijven die moderatiewerk voor Facebook uitvoeren. De medewerkers moeten daar gruwelijke taferelen aanschouwen om ervoor te zorgen dat die snel van het sociale netwerk verdwijnen of helemaal niet online komen te staan. Onder andere in Berlijn worden dergelijke werkzaamheden uitgevoerd. De Volkskrant sprak in 2018 met een Nederlander die in een Berlijns moderatiekantoor werkte. Vorig jaar publiceerde The Guardian een verhaal over de effecten die het werk heeft op de werknemers. Het verloop van werknemers is bij dergelijke kantoren zeer hoog en de psychologische ondersteuning is minimaal.