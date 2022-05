Facebook moet 3,83 miljoen euro betalen aan ontwikkelaar wegens kopiëren Nearby

Een Italiaanse rechtbank heeft in hoger beroep bepaald dat Facebook 3,83 miljoen euro moet betalen aan de Italiaanse softwareontwikkelaar Business Competence. De Nearby-functie van het sociale netwerk zou een kopie zijn van Faround, een app van dat bedrijf.

De uitspraak bevestigt een eerdere uitspraak uit 2019, maar het bedrag dat Facebook moet betalen aan de Italiaanse ontwikkelaar is nu veel hoger. Aanvankelijk was de te betalen schadevergoeding vastgesteld op 350.000 euro. Reuters heeft de nieuwe uitspraak ingezien en Facebook om een reactie gevraagd. Het sociale netwerk zegt de uitspraak 'zorgvuldig te onderzoeken'.

Facebook voorzag zijn mobiele apps in 2012 van de Nearby-functie. Dat is een tab waarop bedrijven in de buurt van de gebruiker worden getoond. Eerder dat jaar had Business Competence zijn app Faround uitgebracht, waarmee gebruikers hun Facebook-vrienden konden vinden.

Volgens eerdere berichtgeving van Reuters kwam de Faround-app in september 2012 uit in Italië en werd de app snel populair. Nadat Facebook in december van dat jaar zijn Nearby-functie toevoegde aan zijn app, stortte het aantal downloads in.

In 2013 klaagde de Italiaanse ontwikkelaar Facebook aan, omdat de Nearby-functie 'zeer vergelijkbaar' zou zijn met Faround. Een Italiaanse rechter gaf de ontwikkelaar in 2016 gelijk, waarna Facebook in Italië stopte met het gebruik van de Nearby-functie, terwijl het sociale netwerk in hoger beroep ging tegen de uitspraak.