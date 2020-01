Facebook schikt voor 550 miljoen dollar in zaak over gezichtsherkenning

Facebook heeft een schikking getroffen in een collectieve rechtszaak met gebruikers uit Illinois over het gebruik van gezichtsherkenning. Het sociale netwerk betaalt 550 miljoen dollar als schadevergoeding en voor het dekken van juridische kosten.

Een groep inwoners van Illinois spande een rechtszaak aan omdat ze vonden dat Facebook met het gebruik van gezichtsherkenning in overtreding is van de Biometric Information Privacy Act van de Amerikaanse staat. Het ging om de functie Tag Suggestions, waarbij gebruikers suggesties te zien kregen voor het taggen van foto's. Facebook gebruikte gezichtsherkenning om die suggesties te genereren en vroeg daarvoor geen expliciete toestemming voor aan de desbetreffende personen.

Facebook is het niet eens met de aanklachten en ontkent in overtreding te zijn, maar heeft toch een schikking getroffen. Het sociale netwerk betaalt 550 miljoen dollar, omgerekend zo'n 499,5 miljoen euro. De drie advocatenkantoren die de burgers vertegenwoordigden, spreken in een persbericht van een overwinning en stellen dat het gaat om het hoogste schikkingsbedrag ooit in een privacyzaak. De schikking moet nog goedgekeurd worden door de rechter.

Doordat er een schikking is getroffen, is er geen uitspraak gedaan in de zaak. De desbetreffende privacywet van de Amerikaanse staat geeft inwoners de mogelijkheid om bedrijven aan te klagen en per persoon tot 5000 dollar per overtreding te eisen. Als de rechtbank de gebruikers in het gelijk had gesteld, had het bedrag misschien veel hoger kunnen oplopen.

In een verklaring tegenover The New York Times zegt een woordvoerder van Facebook dat het 'in het belang was van zijn community en aandeelhouders' om de zaak achter zich te laten door een schikking te treffen. In september vorig jaar heeft Facebook gezichtsherkenning wereldwijd uitgeschakeld. Alleen na expliciete toestemming werkt dat nog.

Het schikkingsbedrag van 550 miljoen dollar levert nauwelijks een deuk op in de financiële resultaten van het sociale netwerk. Facebook behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 21,1 miljard dollar, een stijging van 25 procent ten opzichte van een jaar geleden. De nettowinst bedroeg 7,35 miljard dollar en dat was een stijging van 7 procent.

Over heel 2019 behaalde Facebook een omzet van 70,7 miljard dollar, dat was 27 procent meer dan in 2018. De winst kwam uit op 18,5 miljard dollar, 16 procent minder dan in het jaar ervoor. Volgens Facebook blijft het aantal gebruikers stijgen. In december waren er wereldwijd gemiddeld 1,66 miljard gebruikers actief en maandelijks zijn dat er 2,5 miljard. Dat is respectievelijk 9 en 8 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Ook de gemiddelde omzet per gebruiker steeg. Wereldwijd kwam dat gemiddeld uit op 8,52 dollar per gebruiker in het afgelopen kwartaal. In de VS is dat met 41,41 dollar per gebruiker verreweg het hoogst. In Europa ligt dat bedrag op 13,21 dollar. De inkomsten van Facebook komen vrijwel alleen uit advertenties.