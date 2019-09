Facebook zet gezichtsherkenning standaard uit voor gebruikers wereldwijd

Facebook gaat gezichtsherkenning standaard uitzetten voor gebruikers wereldwijd. Alle gebruikers krijgen toegang tot de nieuwe Face Recognition-optie, maar gebruikers moeten expliciet toestemming geven om die in te schakelen.

Facebook gebruikt gezichtsherkenning tot nu toe bij veel gebruikers alleen voor tagsuggesties. Daarbij worden tags gesuggereerd als gebruikers foto's van vrienden uploaden waarvan het gezicht wordt herkend. Alleen namen van vrienden komen als suggestie naar voren, de namen van onbekenden worden niet getoond.

Eind 2017 introduceerde Facebook de Face Recognition-functie voor een deel van zijn gebruikers. Die functie biedt meer mogelijkheden met gezichtsherkenning. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld instellen dat ze een waarschuwing krijgen als iemand anders een foto upload waar zij zelf op staan. Deze functie komt nu beschikbaar voor alle gebruikers wereldwijd, maar hij staat standaard uit.

Gebruikers krijgen een melding over de nieuwe functie met daarbij de optie om deze in te schakelen of uitgeschakeld te laten. De oude optie om gezichtsherkenning alleen voor tagsuggesties te gebruiken, verdwijnt.

In Europa is gezichtsherkenning op Facebook al langer standaard uitgeschakeld. In 2011 zette Facebook stilzwijgend gezichtsherkenning aan bij Europese gebruikers. Na druk van toezichthouders werd dat uitgezet. Pas in 2018 kwam gezichtsherkenning op Facebook weer beschikbaar in Europa, ook toen via een opt-in.

In de VS loopt momenteel een collectieve rechtszaak tegen Facebook over gezichtsherkenning. Een groep gebruikers heeft het sociale netwerk al in 2015 aangeklaagd wegens privacyschending en een rechtbank heeft in augustus beslist dat die zaak door mag gaan. Als het tot een schadevergoeding komt moet Facebook mogelijk miljarden dollars betalen.