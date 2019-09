Google brengt Android 10 uit voor Pixel-smartphones

Google is begonnen met het uitbrengen van Android 10. De eigen Pixel-smartphones krijgen de nieuwe Android-versie eerst. Google heeft ook een nieuwe website online gezet met informatie over Android 10.

Google kondigt de beschikbaarheid van Android 10 aan in een blogpost en somt daarin tien veranderingen op, waaronder het Dark Theme, gebarennavigatie en Live Caption om media automatisch te voorzien van ondertiteling. Laatstgenoemde feature komt pas in de herfst beschikbaar en zal eerst alleen op Pixel-telefoons werken.

Verder noemt Google nieuwe privacy- en beveiligingsfuncties. Zo geeft Android 10 de mogelijkheid om apps alleen locatiedata te laten delen terwijl de app actief is. Ook geeft het nieuwe besturingssysteem herinneringen als apps op de achtergrond de locatie opvragen. Android 10 krijgt een nieuw Privacy-onderdeel in Settings, waar gebruikers allerlei privacyinstellingen kunnen aanpassen.

Ook nieuw zijn systeemupdates via Google Play. Beveiligings- en privacyfixes kunnen in Android 10 vanuit Google Play gestuurd worden, net als updates voor apps. Dat moet sneller gaan dan de huidige manier waarbij het hele besturingssysteem geüpdatet moet worden. Google heeft een nieuwe Android-website in het leven geroepen met daarop uitgebreide informatie over de nieuwigheden in Android 10.

Android 10 wordt vanaf dinsdag via ota-updates naar Pixel-smartphones gestuurd. Bezitters van die telefoons kunnen ook Factory Images downloaden via de Android-ontwikkelaarswebsite. Google zegt samen te werken met partners om de nieuwe Android-versie dit jaar uit te brengen. Concrete details over wanneer andere smartphones de upgrade krijgen zijn er nog niet.

Tot voor kort stond Android 10 bekend als Android Q. Twee weken geleden maakte Google bekend dat het zijn mobiele besturingssysteem niet langer namen geeft van lekkernijen, maar enkel van een nummer voorziet.