AP hoeft niet op te treden tegen verplichte persoonlijke ov-chipkaart bij NS-abo

De Autoriteit Persoonsgegevens hoeft niet op te treden tegen de NS die een persoonlijke ov-chipkaart verplicht aan mensen die gebruik willen maken van een abonnement. Volgens de rechtbank heeft de AP een handhavingsverzoek terecht afgewezen.

De bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland gaat in de uitspraak mee met het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens. Die zei dat het niet aannemelijk is dat de NS zich schuldig maakt aan het overtreden van de privacywet en volgens de rechter heeft de AP dat voldoende gemotiveerd. Ook is de verwerking van persoonsgegevens bij het in- en uitchecken volgens de rechter noodzakelijk voor het gebruik van het NS-abonnement. Het spoorbedrijf moet kunnen controleren of er betaald is en of er binnen het traject van het abonnement wordt gereisd.

Een man uit Almere had in 2017 een verzoek tot handhaving neergelegd bij de AP, omdat de NS volgens hem in strijd handelde met de Wet bescherming persoonsgegevens, die inmiddels is opgevolgd door de AVG. Hij stelt dat zijn recht op privacy wordt geschonden omdat hij niet anoniem kan reizen met zijn Traject Vrij-abonnement. Dat abonnement is alleen te koppelen aan een persoonlijke ov-chipkaart, waarmee in- en uitgecheckt moet worden bij iedere reis.

Ook stelt de Almeerder dat het moeilijk is om anoniem te reizen met een anonieme ov-chipkaart, omdat de mogelijkheid om de kaart op te laden met contant geld beperkt is. Dat kan bij automaten alleen met muntgeld. Daarmee stelt hij in feite gedwongen te worden om met een herleidbare pinbetaling de ov-chipkaart op te laden. De rechter wijst erop dat anoniem reizen mogelijk is met de anonieme ov-chipkaart en voegt toe: "dat dit volgens eiser niet werkbaar is, betekent niet dat die mogelijkheden er niet zijn". Een hoger beroep tegen de uitspraak is nog mogelijk.

Er loopt nog een andere rechtszaak waarin Arnhemmer Michiel Jonker gesteund door Privacy First de Autoriteit Persoonsgegevens wil dwingen om op te treden tegen de ov-chipkaart van de NS. In die zaak gaat het over het niet anoniem zijn van de anonieme ov-chipkaart, omdat de back-end van Trans Link Systems onder meer tijd, locatie en kaartnummer logt, waardoor het mogelijk is om reisgedrag te volgen. De uitspraak in die zaak wordt binnen vier weken verwacht.