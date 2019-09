USB-IF publiceert officiële specificaties usb 4

Het USB Implementers Forum heeft de officiële usb 4-specificaties gepubliceerd. De nieuwe usb-generatie is gebaseerd op de Thunderbolt-specificatie en ondersteunt een bandbreedte van maximaal 40Gbit/s met gecertificeerde usb type c-kabels.

Usb 4 werd eerder dit jaar al aangekondigd, maar de officiële specificaties zijn nu concreet en vrijgegeven. De usb 4-architectuur is gebaseerd op Thunderbolt 3. Dit is mogelijk doordat Intel de technologie royalty free beschikbaar heeft gesteld. Met een snelheid van 40Gbit/s verdubbelt usb 4 de maximale bandbreedte ten opzichte van SuperSpeed 20Gbit/s, oftewel de usb 3.2 2x2-specificatie. Overigens verwijst de specificatie naar de 20Gbit/s-verwerking met 'usb4 gen 2x2' en naar de 40GBit/s-afhandeling met 'usb4 gen 3x2'.

De beschikbare bandbreedte is flexibel in te zetten voor meerdere data- en displayprotocollen tegelijkertijd. Volgens de USB-IF is dit een belangrijk verschil ten opzichte van usb 3.2. De organisatie omschrijft usb4 als een tunnelingarchitectuur die ontworpen is om meerdere protocollen op een enkele fysieke interface te combineren. De totale snelheid en bandbreedte van usb4 is daarom dynamisch te verdelen. Naast usb 3.2-tunneling is tunneling op basis van displayport en pci-e mogelijk.

Een onderdeel dat de USB-IF 'router' noemt is een fundamentele bouwsteen van usb4. Dit onderdeel, niet te verwarren met een 'usb4-hub', routeert het getunnelde verkeer en bevindt zich in elke host, hub en device op basis van de nieuwe usb-generatie. Hosts en hubs dienen ondersteuning voor de displayport alt-modus te hebben; een hub dient een pci-e-switch te hebben, bij een host is een pci-e-controller optioneel.

Dankzij de integratie met Thunderbolt kunnen usb-c-kabels die gecertificeerd zijn voor de Thunderbolt-snelheid van 40Gbit/s ook gebruikt worden met de nieuwe usb-specificatie. Usb 4 zal bovendien backwards compatible zijn met usb 3.2, usb 2.0 en Thunderbolt 3. De volledige specificaties zijn te vinden op de site van USB-IF. Meer informatie over de usb 4-specificatie wordt bekendgemaakt tijdens de USB Developer Days 2019 in Seattle. Deze vinden plaats op 17 en 18 september.

Het duurt waarschijnlijk nog een aantal jaar voordat usb 4 in hardware wordt verwerkt. Eerst komt nog usb 3.2, waarvoor de eerste controllers dit jaar uitkomen en integratie in hardware volgend jaar wordt verwacht. De usb 3.2-specificatie werd al in september 2017 gepubliceerd.