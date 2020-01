Usb 4 krijgt logo's die 20Gbit/s- en 40Gbit/s-snelheden aangeven

De USB IF-organisatie heeft de logo's voor de usb 4-generatie onthuld. Er komen verschillende logo's voor de 20Gbit/s- en 40Gbit/s-varianten van de generatie. Daarnaast is er een 5Gbit/s-logo voor superspeed usb toegevoegd.

De USB IF-organisatie publiceerde de logo's voor usb 4 tijdens de CES. Het gaat om de algemene logo's voor verpakkingen, de logo's voor poorten en kabels en voor laden. De organisatie houdt het bij simpelweg 'usb' in de logo's, aangevuld met de maximale linksnelheid van ofwel 20Gbit/s ofwel 40Gbit/s in de aanduiding.

Voor de merknamen van de usb 3-generaties hanteert de organisatie de superspeed usb-aanduiding, ook in de logo's. Daar waren al logo's voor de 10Gbit/s- en 20Gbit/s-varianten van superspeed+ voor en USB IF voegt daar nu een logo voor de 5Gbit/s-snelheid aan toe 'om het prestatieniveau beter aan te duiden'.

Usb 4 is gebaseerd op Thunderbolt 3 en biedt een totale doorvoersnelheid van 40Gbit/s. In de specificatie van usb 4 wordt een onderscheid gemaakt tussen een usb 4 gen 2-snelheid van 10Gbit/s per lane, voor een totaal van 20Gbits/s, en een usb 4 gen 3-snelheid van 20Gbit/s per lane, voor een totaal van 40Gbit/s. Net als Thunderbolt 3 is de basis van usb 4 pci-e en displayport. De maximale datadoorvoersnelheid via een enkele usb-verbinding ligt op 20Gbit/s, maar ook zijn bijvoorbeeld twee displayport-interfaces te verbinden om van de totale 40Gbit/s-link gebruik te kunnen maken.

Het doel van usb 4 is om zoveel mogelijk functionaliteit via de usb type c-connector te laten verlopen en usb 4 verloopt dan ook alleen via deze aansluiting. Nu de basis Thunderbolt 3 bedraagt, moet de 4-naam aangeven dat de techniek het over een andere boeg gooit, waar usb 3.1 en usb 3.2 evolutionaire stappen waren om de bandbreedte te verhogen. Ook Thunderbolt 3-functies als daisy chaining en het aansluiten van externe videokaarten komt daarmee naar usb en de bandbreedte is dynamisch te verdelen.

De USB IF is bezig om de eerste usb 4-producten dit kwartaal te certificeren en de verwachting is dat die in de tweede helft van dit jaar uitkomen. De eerste superspeed 20Gbit/s-producten, gebaseerd op de usb 3.2 2x2-specificatie, zijn echter nog niet eens verkrijgbaar. Wel zijn enkele producten tijdens de CES getoond, zoals een prototype van een 8TB-ssd van Western Digital.