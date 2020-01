Alpine toont headunit met 11"-touchscreen voor Android Auto en Apple Carplay

Alpine heeft een audio- en videoreceiver voor in auto's aangekondigd die is voorzien van een 11"-scherm. Gebruikers kunnen de positie met een bracket instellen. De headunit werkt in combinatie met Apple Carplay en Android Auto.

De iLX-F411 in Alpine's Halo-serie komt in een 1-din-behuizing en heeft dezelfde eigenschappen als de iLX-F259, alleen dan in een 11"-formaat in plaats van een 9"-uitvoering. Het touchscreen heeft een resolutie van 800x480, net als bij de 9"-dashunits. De fabrikant spreekt van een 'zwevend' scherm en dankzij de bracket kunnen gebruikers kiezen uit vier hoek-, vijf hoogte- en twee diepteposities.

De gebruikersinterface is aan te passen en bevat drie homescreens met keuze uit 22 beschikbare widgets. Via usb, de aux-input en hdmi-in en -uit zijn externe apparaten aan te sluiten. Ondersteuning voor bluetooth is aanwezig voor het streamen van audio en hands-free bellen en bij gebruik in combinatie met Android Auto is de Google Assistent voor de bediening in te zetten. De iLX-F411 verschijnt in juni voor een adviesprijs van 1200 dollar.