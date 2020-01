Thunderbolt 4 lijkt vrijwel identiek te zijn aan Thunderbolt 3

Het lijkt erop dat Intels Thunderbolt 4 nagenoeg identiek is aan Thunderbolt 3, maar simpelweg met een andere naam. In ieder geval wordt Thunderbolt 4 niet sneller dan de derde generatie van de technologie, zo blijkt uit informatie van Intel.

Intel maakte eerder deze week bekend dat de komende Tiger Lake-processors voor laptops een geïntegreerde Thunderbolt 4-controller krijgen. De enige specificatie over de nieuwe Thunderbolt-generatie die het bedrijf daarbij gaf, is dat de doorvoersnelheden 'vier keer zo hoog liggen als bij usb 3'. Om welke usb 3-variant het daarbij ging, meldde Intel niet. Tegenover Tom's Hardware meldt het bedrijf nu dat het om usb 3.1 gaat.

De doorvoersnelheden van de usb 3.1-specificatie, oftewel usb 3.2 gen 2, oftewel superspeed usb, bedraagt 10Gbit/s. De doorvoersnelheid van Thunderbolt 4 zou dan 40Gbit/s bedragen. Dat is ook de maximale doorvoersnelheid van Thunderbolt 3, dat Intel in 2015 aankondigde.

Een bron van Tom's Hardware claimt dat Thunderbolt 4 voornamelijk een rebrand is. In een reactie daarop liet Intel weten dat Thunderbolt 4 op open standaarden gebaseerd is en backward compatibel is met Thunderbolt 3. Op een later moment belooft Intel meer informatie over Thunderbolt 4 te delen. Het bedrijf heeft het wel over 'de laatste Thunderbolt-uitbreidingen' maar Tom's Hardware speculeert dat het hierbij ook om enkele nieuwe beheermogelijkheden kan gaan.

Mogelijk probeert Intel met de nieuwe naam Thunderbolt te onderscheiden van usb 4, dat gebaseerd is op Thunderbolt 3 en ook een dualchannel-capaciteit voor een totale doorvoersnelheid van 40Gbit/s biedt. De nieuwe naam kan dan duidelijk maken dat bijvoorbeeld usb-c-kabels door Intel gecertificeerd zijn voor zowel usb 4 als Thunderbolt.