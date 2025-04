ASMedia-controller voor goedkopere USB4 is gecertificeerd en in productie

De ASMedia ASM4242-controller is nu officieel USB4 Certified. Deze controllers, die USB4-ondersteuning goedkoper moeten maken, worden in de komende weken verstuurd naar klanten. ASUS en MSI gaan insteekkaarten met de ASM4242 bundelen bij bepaalde moederborden.

Foto: Tweakers

ASMedia toonde tijdens de CES insteekkaarten met ASM4242-controller in werkende staat op ASUS- en MSI-moederborden. Volgens het bedrijf heeft de controller nu het USB4 Certified-keurmerk ontvangen. Daarmee is de controller nu in productie en wordt deze in de komende weken geleverd aan klanten van ASMedia, bevestigt het bedrijf aan Tweakers. ASUS en MSI gaan USB4-insteekkaarten op basis van de ASM4242-controller bieden, vertelt een woordvoerder van ASMedia. ASUS toont zijn USB4-insteekkaart bij de moederborden op zijn CES-webpagina.

De twee moederbordfabrikanten leveren die USB4-kaarten in eerste instantie alleen mee bij 'selecte' moederborden. Dat is volgens ASMedia omdat het bios voorbereid moet worden om de controller te ondersteunen. Dat lijkt ook te betekenen dat de kaart op dit moment nog niet zomaar gebruikt kan worden om een oudere pc van USB4 te voorzien.

Tweakers publiceerde vorig jaar al een preview van de ASMedia ASM4242. De controller biedt de volledige 40Gbit/s-bandbreedte die de USB4-specificatie ondersteunt. De kaarten moeten USB4-ondersteuning goedkoper maken. Momenteel wordt USB4 alleen nog ondersteund via de Thunderbolt-controllers van Intel. De ASM4242 wordt dus goedkoper en ondersteunt ook een PCIe 4.0-interface. Intels Thunderbolt-kaarten gebruiken nog PCIe 3.0.