ASMedia en Cabletec demonstreren eerste externe-gpu-docks op basis van USB4

Verschillende fabrikanten hebben behuizingen voor externe gpu's laten zien op de CES. ASMedia toonde een dock op basis van een eigen USB4-chip, terwijl Cabletec ook een egpu-dock met USB liet zien. Door het gebruik van USB4 in plaats van Thunderbolt worden de docks goedkoper.

ASMedia demonstreerde op de CES-beursvloer een USB4-dock voor externe gpu's, dat is gebaseerd op een nieuwe ASM2464PDX-chip. Het 'X'-achtervoegsel betekent dat dit in staat is om alle soorten PCIe-apparaten te tunnelen; de voorgaande non-X-chip ondersteunde alleen NVMe-ssd's. De nieuwe chip gebruikt de volledige USB4-specificatie met bandbreedtes tot 40Gbit/s.

De testopstelling die ASMedia liet zien betrof een kale pcb met daarop de genoemde chip, een PCIe-slot en wat psu-connectors voor de stroomvoorziening. Daarop zat een RTX 4080 Super-videokaart gemonteerd, waarop de Geekbench AI-benchmark werd gedraaid.

In de benchmark haalde de kaart uiteraard aanzienlijk hogere scores dan de igpu van de gebruikte laptop, met een singleprecisionscore van 19.861 ten opzichte van 2240. Tegelijk liggen de prestaties een stuk lager dan een RTX 4080 Super die in een gewone desktop zit. Uitgaande van de Geekbench-database, lijken RTX 4080 Super-kaarten over het algemeen meer dan 30.000 punten te scoren.

De fabrikant bevestigt dat de ASM2464PDX vanaf nu geleverd kan worden aan andere fabrikanten om te gebruiken in eigen producten. Wanneer de eerste daarvan op de markt verschijnen, is vooralsnog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat die docks dan goedkoper zullen worden dan hun huidige Thunderbolt-tegenhangers, die vaak meer dan 300 euro kosten.

ASMedia USB4-dock voor egpu's - CES 2025ASMedia USB4-dock voor egpu's - CES 2025ASMedia USB4-dock voor egpu's - CES 2025ASMedia USB4-dock voor egpu's - CES 2025

Cabletec brengt USB4-dock voor egpu's volgend kwartaal uit

Tegelijk toont Cabletec een completer USB4-dock voor externe gpu's. Dat maakt gebruik van andere chips, die afkomstig zijn van Realtek. Het getoonde model had een relatief compacte behuizing met perforaties voor de airflow aan de voorkant.

Hoewel het apparaat gebaseerd is op USB4, is het ook compatibel met Thunderbolt 3-, 4- en 5-poorten, aangezien die ook gebruikmaken van een USB-C-connector. De fabrikant noemt verschillende usecases voor de egpu-dock, zoals het toevoegen van een externe gpu aan een laptop of een handheld zoals de Steam Deck of ASUS ROG Ally.

Hoewel het getoonde dock nog een prototype betreft, moet de releaseversie dit jaar nog op de markt verschijnen. Cabletec zegt tegen Tweakers dat het bedrijf mikt op een release in het tweede kwartaal. Ook de adviesprijs is al concreter: het apparaat moet rond de 150 dollar gaan kosten.

Cabletec USB4-dock voor egpu's - CES 2025Cabletec USB4-dock voor egpu's - CES 2025Cabletec USB4-dock voor egpu's - CES 2025

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-01-2025 16:43 19

10-01-2025 • 16:43

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Reacties (19)

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Pirate_Pete 10 januari 2025 16:46
Hoezo is een USB4 dock goedkoper dan een Thunderbolt dock? heeft dat met licentiekosten te maken aan Intel?
laurxp @Pirate_Pete10 januari 2025 16:54
Jup, dat is 100% de reden. Thunderbolt is USB4, met een aantal optionele features die verplicht zijn gemaakt. Hiervoor moet je uiteraard wel een extra Intel-keuring doen en licentiegeld afdragen.

Door het een "USB 4 dock" te noemen in plaats van een "Thunderbolt dock" kan je dus technisch precies hetzelfde product maken, maar dan goedkoper. Als je een third-party controller gebruikt in plaats van de standaard Intel controller is dat dus een aantrekkelijke optie.
Tomas Hochstenbach Redacteur @laurxp10 januari 2025 17:43
De aanschafprijs van de USB4 controller is daarnaast ook gewoon lager ;)
Johnsel @Tomas Hochstenbach11 januari 2025 05:37
Het zit hem meer in de manier waarop de licentie van Intel vs Asmedia wordt ingezet, Intel wilt je alleen referentieontwerpen laten maken voor externe docks, alles wat daarbuiten valt wordt verplicht door externe partners ontworpen, je krijgt dan gewoon geen toegang tot de datasheets en designs. Asmedia is veel makkelijker met het verstrekken van de datasheets etc zodat je met de chip onderweg kan. Het enige dat wel stevig wordt bewaakt is de code voor de controller, vooral belangrijk als je de PCIe switch in de ASM2464PDX wilt gebruiken om meerdere devices op 1 controller te zetten. Ik ben toevallig bezig aan een design voor deze chip, dus ik ken dit gebied vrij aardig. Je zult meer verschil merken overigens met de host controller, afhankelijk van welk OS je draait, linux heeft USB4 gewoon onder de thunderbolt driver draaien, maar Windows heeft helemaal aparte drivers voor USB4 controllers vs Thunderbolt controllers. De USB4 drivers zijn overigens nog vrij onstabiel en soms moet je behoorlijk zoeken om de juiste te vinden, de lange-termijn bedoeling is dat deze gewoon plug-en-play worden, en via Windows Update de drivers gewoon beschikbaar zijn, maar dat was ten tijde van de launch van de eerste ASM4242 devices niet het geval, en dan klopt de documentatie dus gewoon niet, en moest je zelf googlen. Nu zijn de drivers wel gewoon beschikbaar, en als je een extern device koopt op basis van USB4 of Thunderbolt4 zul je dat verschil niet zo merken, de device controllers switchen gewoon naar de juiste modus en doen hun ding (een PCIe device aanbieden via de controller). De kosten van de chips zelf is relatief vergelijkbaar, de ASM2464PDX is overigens een stuk duurder (2x) dan de Thunderbolt chips. En wat ook wel frapant is dat de ASM4242 USB4 host controller gewoon Thunderbolt 4 certified is, dus je hebt eigenlijk gewoon een TBT4 host. Wat ik overigens interessant vind is dat er vaak 100watt beschikbaar is via bijv, de Asus USB4 PCIe host kaart, iets dat je voorheen niet echt tegenkwam, alleen voor je laptop op te laden misschien, maar niet host -> device. Maar voor eGPUs is 100watt nog steeds karig....
thomasv @Tomas Hochstenbach10 januari 2025 18:58
Om dezelfde redenen als die @laurxp aanhaalt gok ik 😉
Johnsel @Tomas Hochstenbach11 januari 2025 05:41
Niet in het geval van de PDX, gek genoeg. Die is ong 2x duurder dan de Intel chipjes, en overigens de PD ook. Die kosten allemaal rond de 10-15eu terwijl de PDX 30eu+ kost...
SuperDre 11 januari 2025 00:51
Jammer dat die externe GPU's nog steeds niet de volledige snelheid kunnen halen, anders was het wel interessant geweest om een top NUC te kopen voor het dagelijkse werk met een externe GPU voor de gaming momenten. Das de enige reden waarom ik mn komende PC nog steeds zelf helemaal in elkaar zet.
MSM345 @SuperDre12 januari 2025 22:07
Met Oculink heb je tot een behoorlijk hoge tier GPU, niet of verwaarloosbaar verlies van performance. Verschillende miniPCs van bakkers uit China (Miniforum en GMKtec bv) hebben een ingebouwde Oculink poort.

Voordeel daarbij is de lage prijs van boards en PSUs. Naast de vrijheid om je eGPU build volledig te maken en later de GPU te upgraden. Ik zelf heb bijvoorbeeld een SFF ITX kast omgebouwd tot Oculink eGPU met een 5700 xt (mid range) GPU. Geen merkbare bottleneck op PCIe 4x (gen4) en ook geen microstutters.

Nadeel daarbij is het gebrek aan kant-en-klaar product en gebrek aan hot-plugability. PC moet uit voor je een Oculink eGPU aansluit.

Aanvankelijk was het om gewoon lekker bezig te zijn met DIY hobby (niet gamen zelf specifiek), maar vanwege zeer positieve ervaring op oudere gaming laptop en mijn miniPCs nu een serieuze toekomstoplossing bevonden.

Goede ontwikkeling dat er nu goedkopere USB4/TB docks uitkomen. Het was al zo lang mogelijk, maar gewoon niet opgepakt.
Floris4970 10 januari 2025 21:02
De ASM2464PD (zonder X) ondersteunt dacht ik ook een hoop PCIe dingen niet alleen NVMe. Een ASM1166 PCIe SATA controller werkt voor mij prima. En ik dacht dat daar ook gewoon een GPU aan kan (kan het zo wel even proberen) je zit alleen aan een limiet van 32Gbps dacht ik.
Johnsel @Floris497011 januari 2025 05:39
Yep, dat stukje klopt inderdaad niet. Het verschil is een toegevoegde switch, en verder is het marketing dat de PDX voor krachtigere devices wordt ingezet. In principe kan de PD ook gewoon een externe PD controller aansturen en met random PCIe devices werken. Alleen de x4 switch mist in de PD vs PDX, dus je kunt maar 1 PCIe gen4 x4 device aansluiten, itt de PDX die bijv ook 4 x1 devices ondersteunt.
DutchEZmoder 10 januari 2025 21:16
Welke gpus zitten tegen de limiet van 40Gbit/s aan zonder dat er wordt ingeleverd? 4070 misschien of is dat al overkill?
jeroentb @DutchEZmoder11 januari 2025 08:08
NVidia 4070 gebruikt 16 pcie4 lanes, op usb4 gebruik je maximaal 4 van die lanes, ik meen zelfs maar 1 maar dat zal een medenerd wel corrigeren;)
AtariXLfanboy 10 januari 2025 23:21
Wat zal sneller zijn? Een 1660 Super via USB4 gekoppeld aan een 7940HS MiniPC of dezelfde videokaart in een 'gewoon AM4' systeem met een 5600X?
Johnsel @AtariXLfanboy11 januari 2025 05:45
De externe GPUs zijn altijd gelimiteerd tot x4 ipv x16 in je desktop. Dat scheelt behoorlijk in beschikbare bandbreedte. De ASM2464PD(X)s doen iets van 3,7GB/s, of wel 30Gbit/s, terwijl je met een x16 tot wel 128GBit/s beschikbaar hebt. Of het verschil maakt verschilt een beetje van spel tot spel en je resolutie. Er zijn wel overzichten van performance op de eGPU fora te vinden als je meer onderzoek wilt doen...
AtariXLfanboy @Johnsel11 januari 2025 13:47
Het zou me een leuke test voor Tweakers lijken ipv al die voorgekauwde marketingpraatjes van wel erg dure hardware. Hoewel dit product uiteraard ook in eerst instantie prijzig zal zijn als ik afga op bv USB4 M2 casing prijzen.
(En wat technische aanvulling : Ik denk dat met een 1660Super die bandbreedte toch niet goed benut wordt. Ook heeft de 7940HS 2 cores meer en een hoge clocksnelheid en is een generatie nieuwer (namelijk Zen4 ipv Zen3) met dus LPDDR5 geheugen. Dus het lijkt me geen gekke vraag ook als is die niet eenvoudig te beantwoorden. )

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 11 januari 2025 15:44]

Johnsel 11 januari 2025 05:22
Cool. Ik ben zelf toevallig bezig aan een ontwerp van een externe M.2 behuizing op basis van deze chip. Wellicht dat ik deze tzt uitbreid tot een full-size PCIe behuizing met de benodigde stroomvoorziening voor een eGPU.
AtariXLfanboy @Johnsel11 januari 2025 19:01
Wat is er beter aan jouw behuizing als die nu al op Pricewatch staan ?
categorie: HDD/SSD behuizingen
Johnsel @AtariXLfanboy11 januari 2025 19:05
Open source, zelf te customizen, 4 M.2 slots, en tot slot is het design geschreven in een nieuwe EDA software die code-as-design volgt. En waarschijnlijk goedkoper te produceren dan het huidig aanbod. Maar het is een project dat de high-speed mogelijkheden van JITx zal demonstreren, en dus niet per se als product op de markt zal komen...
Mandas 11 januari 2025 21:05
Zou dit in de toekomst het (relatief) makkelijk makken om een volle graphics card via USB4 met een laptop te verbinden, en misschien zelfs de laptop diens eigen power supply te geven?

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