ASMedia en Cabletec demonstreren eerste externe-gpu-docks op basis van USB4

Verschillende fabrikanten hebben behuizingen voor externe gpu's laten zien op de CES. ASMedia toonde een dock op basis van een eigen USB4-chip, terwijl Cabletec ook een egpu-dock met USB liet zien. Door het gebruik van USB4 in plaats van Thunderbolt worden de docks goedkoper.

ASMedia demonstreerde op de CES-beursvloer een USB4-dock voor externe gpu's, dat is gebaseerd op een nieuwe ASM2464PDX-chip. Het 'X'-achtervoegsel betekent dat dit in staat is om alle soorten PCIe-apparaten te tunnelen; de voorgaande non-X-chip ondersteunde alleen NVMe-ssd's. De nieuwe chip gebruikt de volledige USB4-specificatie met bandbreedtes tot 40Gbit/s.

De testopstelling die ASMedia liet zien betrof een kale pcb met daarop de genoemde chip, een PCIe-slot en wat psu-connectors voor de stroomvoorziening. Daarop zat een RTX 4080 Super-videokaart gemonteerd, waarop de Geekbench AI-benchmark werd gedraaid.

In de benchmark haalde de kaart uiteraard aanzienlijk hogere scores dan de igpu van de gebruikte laptop, met een singleprecisionscore van 19.861 ten opzichte van 2240. Tegelijk liggen de prestaties een stuk lager dan een RTX 4080 Super die in een gewone desktop zit. Uitgaande van de Geekbench-database, lijken RTX 4080 Super-kaarten over het algemeen meer dan 30.000 punten te scoren.

De fabrikant bevestigt dat de ASM2464PDX vanaf nu geleverd kan worden aan andere fabrikanten om te gebruiken in eigen producten. Wanneer de eerste daarvan op de markt verschijnen, is vooralsnog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat die docks dan goedkoper zullen worden dan hun huidige Thunderbolt-tegenhangers, die vaak meer dan 300 euro kosten.

Cabletec brengt USB4-dock voor egpu's volgend kwartaal uit

Tegelijk toont Cabletec een completer USB4-dock voor externe gpu's. Dat maakt gebruik van andere chips, die afkomstig zijn van Realtek. Het getoonde model had een relatief compacte behuizing met perforaties voor de airflow aan de voorkant.

Hoewel het apparaat gebaseerd is op USB4, is het ook compatibel met Thunderbolt 3-, 4- en 5-poorten, aangezien die ook gebruikmaken van een USB-C-connector. De fabrikant noemt verschillende usecases voor de egpu-dock, zoals het toevoegen van een externe gpu aan een laptop of een handheld zoals de Steam Deck of ASUS ROG Ally.

Hoewel het getoonde dock nog een prototype betreft, moet de releaseversie dit jaar nog op de markt verschijnen. Cabletec zegt tegen Tweakers dat het bedrijf mikt op een release in het tweede kwartaal. Ook de adviesprijs is al concreter: het apparaat moet rond de 150 dollar gaan kosten.