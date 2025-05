Adata brengt zijn eerste externe USB4-ssd uit, leessnelheid tot 3800MB/s

Adata brengt zijn eerste externe ssd op basis van de USB4-specificatie uit. De Adata SE920 heeft volgens het merk een maximale leessnelheid van 3800MB/s. Adata zegt dat de ssd in 1TB- en 2TB-varianten wereldwijd beschikbaar is maar vermeldt nog geen prijzen.

De opslagfabrikant kondigde de SE920 in 2021 aan, maar heeft de specificaties sindsdien ietwat naar beneden bijgesteld. Zo werd oorspronkelijk een sequentiële leessnelheid van 4000MB/s beloofd, maar dat is nu dus 3800MB/s via USB4. Het merk belooft een schrijfsnelheid tot 3700MB/s. USB4 via een Type-C-aansluiting ondersteunt maximaal 40Gbit/s, maar de connectiestandaard is ook backwards compatible met USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt 3 en Thunderbolt 4. De ssd gebruikt actieve koeling, wat volgens het merk een 'microfan' is.

Naar eigen zeggen is de Adata SE920 de eerste USB4-ssd op de markt, maar het bedrijf geeft in het persbericht geen duidelijkheid over de gebruikte controller. Eerder zei Adata overigens wel dat de ssd een ASM2464PD-controller van ASMedia zou krijgen, wat tot dusver ook de enige USB4-controller is die de vermelde lees- en schrijfsnelheden kan behalen. Technisch gezien kwamen er eerder al vergelijkbare ssd's uit, waaronder de Orico MTQ-40G en de Sandisk Professional PRO-G40. Deze ssd's ondersteunen zowel Thunderbolt 3 als USB 3.2 Gen2, maar hebben geen USB4-controller en moeten deze officieuze ondersteuning daarom met meerdere controllers bewerkstelligen. Over deze eerdere 'USB4'-ssd's schreef Tweakers eerder een achtergrondverhaal.