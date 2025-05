VodafoneZiggo verliest weer meer dan 30.000 klanten met abo voor vast internet

VodafoneZiggo verloor in het afgelopen kwartaal bijna 34.000 klanten met een abonnement voor vast internet. De provider draaide een verlies van ruim 58 miljoen euro. In hetzelfde kwartaal vorig jaar boekte de provider nog een winst van ruim 166 miljoen euro.

Het bedrijf meldt in de toelichting van de kwartaalcijfers dat net geen 34.000 klanten met een abonnement voor een vaste internetverbinding over zijn gestapt naar een andere provider. Dat komt overeen met het klantenverlies van afgelopen kwartaal. Een jaar geleden vertrokken nog geen 10.000 klanten in het derde kwartaal. Ruim 81.000 klanten zegden in het afgelopen kwartaal hun televisieabonnement op bij de provider. Wel verkocht het bedrijf 28.600 nieuwe mobiele abonnementen.

In het derde kwartaal van 2023 behaalde VodafoneZiggo een omzet van net iets meer dan een miljard euro, wat bijna exact overeenkomt met de omzet die in hetzelfde kwartaal van 2022 geboekt werd, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. Deze omzet werd iets meer dan vorig jaar behaald met abonnementen voor consumenten, wat de lagere omzet uit b2b-abonnementen compenseert.

Ondanks de vergelijkbare omzet draaide de provider een verlies van 58 miljoen euro. Dit werd onder meer veroorzaakt door hogere rentekosten. Ook hogere energie- en salariskosten worden als reden genoemd. VodafoneZiggo compenseert dit verder enigszins met de verhoging van de prijs van bepaalde abonnementen.