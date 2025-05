'Klanten zijn duurder uit als KPN kopernetwerk uitzet'

Klanten zijn fors duurder uit als KPN het kopernetwerk uitzet ten gunste van glasvezel. Dat claimt NU.nl. Klanten die bij andere providers dan KPN klant zijn, betalen na de overstap tien euro meer en gaan van minimaal 32,50 euro naar ongeveer 42,50 euro.

De goedkopere abonnementen op DSL zijn niet verkrijgbaar op glasvezel, meldt NU.nl op basis van een inventarisatie van internetten.nl. Andere aanbieders op het glasvezelnetwerk van KPN zijn een fractie goedkoper dan KPN zelf, maar de fors goedkopere abonnementen zoals andere partijen die op DSL aanbieden, zijn er niet op glas.

Dat komt volgens de provider door de kosten van het aanleggen van het nieuwe netwerk. "Op glasvezel zijn veel hogere snelheden haalbaar, het is stabieler, gebruikt minder energie en het is toekomstbestendig. Het huidige kopernetwerk is aan het eind van zijn leven en daardoor nu goedkoper", aldus een woordvoerder tegen de site. Beide netwerken onderhouden is duur en inefficiënt, claimt de provider. KPN communiceert drie jaar van tevoren als op bepaalde adressen het kopernetwerk uit gaat. Op sommige plekken komt voorlopig geen glasvezel en daar blijft het kopernetwerk actief.