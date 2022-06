KPN en APG willen 170.000 extra huishoudens van glasvezel voorzien

Glaspoort, een joint venture van pensioenuitvoerder APG en KPN, wil 170.000 huishoudens bovenop de eerder aangekondigde 750.000 huishoudens van glasvezel voorzien. Glaspoort werkt aan een open glasvezelnetwerk waarvan KPN de hoofdhuurder is.

De 170.000 extra aansluitingen zullen allemaal voor huishoudens zijn, schrijft Glaspoort. Het bedrijf zegt niet waar de extra aansluitingen zullen komen. De joint venture focust zich op dorpen en kernen. In juni is het project begonnen, de uitrol ligt volgens het bedrijf nu op schema.

KPN en APG kondigden eerder dit jaar aan een glasvezelnetwerk op te willen richten in dorpen en kernen. De aansluitingen komen op plekken waar KPN nu alleen nog maar koper heeft liggen. Volgens eerdere plannen krijgen 750.000 huishoudens en 225.000 bedrijven een glasvezelverbinding; nu worden het er dus zo'n 920.000 huishoudens. Het aantal bedrijven blijft voor zover bekend gelijk.

Het hele project met de 1,15 miljoen aansluitingen moet zo'n vijf jaar duren en ruim een miljard euro kosten. Op moment van schrijven bieden negentien providers abonnementen aan via het netwerk; het is niet duidelijk of KPN hier nog bij opgeteld moet worden of niet. In het eerste kwartaal van 2022 worden de eerste bedrijven aangesloten op het glasvezelnetwerk.