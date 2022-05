KPN wil tot 2024 43.000 extra Utrechtse adressen aansluiten op glasvezel

KPN NetwerkNL wil de komende jaren alle Utrechtse adressen voorzien van glasvezel. Tot en met 2023 worden er ruim 43.000 adressen aangesloten op glasvezel, later volgen de resterende 67.000 huishoudens. Op dit moment hebben 50.000 Utrechtse huishoudens al glasvezel via KPN.

De glasvezelaanlegger gaat eerst de verglazing van Utrecht-Oost afronden, waarna Lunetten, Nieuw Hoograven, Oud Hoograven, Tolsteeg & Rotsoord en de Bokkenbuurt aan de beurt zijn. Later dit jaar begint ook de glasvezelaanleg in Oog in Al, Welgelegen en Kanaleneiland-noord. Daarna worden huishoudens in Transwijk en Noordoost aangesloten.

Tot en met 2023 wil KPN NetwerkNL zo 43.000 huishoudens op glasvezel hebben aangesloten. Daarna komt de rest van de adressen aan de beurt, al zegt de kabelaar niet wanneer die huizen aangesloten zullen zijn. KPN zegt dat met deze aankondiging het nu in alle grote steden van Nederland glasvezel aanlegt.

Tweakers schreef onlangs een achtergrondartikel over de verglazing van Nederland, waarbij de plannen van KPN ook aan bod komen. Deze provider wil met onder meer KPN NetwerkNL en Glaspoort in 2026 ruim tachtig procent van alle huishoudens op glasvezel hebben aangesloten. De provider sluit huishoudens gratis op ftth-glasvezel aan. Op termijn wil KPN het kopernetwerk kunnen uitschakelen.