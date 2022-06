Telecompaper: 2021 was glasvezelrecordjaar met 885.000 aangesloten huizen in NL

In het afgelopen jaar zijn er 885.000 huizen aangesloten op ftth-glasvezel, zegt Telecompaper. Daarmee was 2021 net als 2020 een recordjaar als het gaat om het aantal homes passed. KPN zag zijn marktaandeel met vijf procentpunt dalen, maar blijft marktleider.

Eind 2021 waren er 4,57 miljoen ftth-aansluitingen in Nederland, meldt Telecompaper in zijn jaarlijkse FTTH in the Netherlands-rapport. KPN NetwerkNL was goed voor de helft van de nieuwe aansluitingen, met 433.000 aansluitingen. Het marktaandeel van dit bedrijf daalde wel naar 70 procent, maar Telecompaper verwacht dat KPN dankzij Glaspoort ook in de toekomst marktleider zal blijven.

Na KPN was Delta Fiber Netwerk de grootste aansluiter van Nederland: dit bedrijf heeft nu een marktaandeel van ruim 15 procent. Daarna volgen E-Fiber en Primevest Capital. E-Fiber is een wholesale glasvezelaanbieder die onafhankelijk van providers huizen aansluit op glasvezel. Primevest werkt samen met T-Mobile en heeft volgens Telecompaper aangekondigd niet verder te willen investeren in de Nederlandse glasvezelmarkt.

Het onderzoeksbedrijf merkt verder op dat door de toegenomen concurrentie er meer huizen zijn met meer dan één glasvezelaansluiting. Zo richten KPN NetwerkNL en T-Mobile-netwerk Open Dutch Fiber zich op grote steden en focussen Delta Fiber en Glaspoort op dorpen. Hoewel de meeste aansluiters, behalve KPN, zeggen dit te willen voorkomen, schat Telecompaper in dat ruim 60.000 huishoudens nu twee of meer glasvezelaansluitingen hebben.

Telecompaper verwacht verder dat het aantal glasvezelaansluitingen dit jaar nog verder zal toenemen en dat er meer dan een miljoen huizen ftth-glasvezel zullen krijgen. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de plannen van glasvezelaanbieders in Nederland. Tegen 2026 willen KPN, Delta en T-Mobile gezamenlijk 9,8 miljoen woningen aansluiten op glasvezel. In Nederland waren er begin vorig jaar zo'n 8 miljoen huishoudens.