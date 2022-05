KPN sloot vorig jaar half miljoen huishoudens aan op glasvezel

KPN heeft in het afgelopen jaar 433.000 huishoudens aangesloten op zijn eigen glasvezelnetwerk en 74.000 huishoudens kregen glasvezel via de Glaspoort-samenwerking. In het vierde kwartaal van 2021 kreeg de provider er 42.000 glasvezelklanten bij.

KPN spreekt van een recordaantal glasvezelaansluitingen in 2021. Het bedrijf zegt 'goed op schema' te liggen om in 2026 ongeveer 80 procent van de Nederlandse huishoudens van glasvezel te kunnen voorzien. Naar eigen zeggen bereikt KPN nu 41 procent van de huishoudens via KPN- en Glaspoort-glasvezelnetwerken.

KPN had eind 2021 in Nederland 3,22 miljoen eigen FttH-aansluitingen. In totaal zijn er zo'n 3,41 miljoen adressen waar een glasvezelabonnement van KPN beschikbaar is. Daarbij zijn ook de adressen inbegrepen waar KPN het netwerk van een andere partij gebruikt. Het gaat daarbij in 74.000 gevallen om Glaspoort-aansluitingen. Dat is de joint-venture van KPN en pensioenuitvoerder APG.

Eind 2021 waren er 1,64 miljoen FttH-aansluitingen van KPN's eigen netwerk geactiveerd. Dat gaat om een toename van 238.000 geactiveerde aansluitingen over het hele jaar. In het vierde kwartaal werden er 58.000 aansluitingen geactiveerd. Dat resulteerde in 42.000 nieuwe glasvezelklanten. De cijfers staan in KPN's kwartaalcijferrapportage.

KPN investeerde in het afgelopen jaar 407 miljoen euro in de aanleg van glasvezel. Voor 2022 zet het bedrijf 450 miljoen euro opzij voor verdere investeringen in glasvezel. Na 2026 verwacht KPN dat de investeringen afnemen, omdat het netwerk dan landelijk dekkend is.

De jaaromzet van KPN kwam uit op 5,27 miljard euro, een daling van 0,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijf had een brutowinst van 2,35 miljard euro. Dat was 1,2 procent meer dan een jaar eerder.