T-Mobile verliest kort geding tegen KPN over migratie klanten koper naar glas

T-Mobile heeft het kort geding tegen KPN over het overzetten van klanten op het kopernetwerk naar glasvezel, verloren. KPN gaat zijn kopernet daar waar ook glas ligt, uitschakelen en klanten moeten gemigreerd worden, maar T-Mobile vindt dat KPN daarin te snel gaat.

In februari van 2020 maakte KPN zijn plannen publiekelijk bekend. De telco vertelde van plan te zijn om het kopernetwerk voor 2,4 miljoen adressen uit te schakelen op 1 januari 2023; al die adressen hebben al een glasvezelaansluiting of hebben die tegen die tijd. Ook is het vanaf 1 januari 2022 op die adressen niet meer mogelijk om een nieuw internetabonnement op dat kopernetwerk af te sluiten.

T-Mobile is wholesale-afnemer bij KPN. Waar T-Mobile zelf geen koper- of glasvezelnetwerk heeft, gebruikt het tegen betaling die van KPN. T-Mobile argumenteerde ten tijde van het aanspannen van het kort geding, in september, dat het in de bovenstaande planning niet genoeg tijd heeft om zijn eigen klanten te migreren en dat T-Mobile op de glasnetwerken van KPN hogere kosten heeft. T-Mobile wil daarom 2 jaar uitstel afdwingen via de rechter. KPN vindt dat het de stappen op tijd heeft gemeld.

De rechter oordeelt volgens Telecompaper dat T-Mobile niet goed heeft onderbouwd waarom het niet haalbaar is voor het bedrijf om binnen het tijdspad van KPN zijn klanten over te zetten. Ook de claim dat aanbestedende partijen van T-Mobile, zoals alarmcentrales en vitale overheidsdiensten, van het bedrijf eisen dat er ook na 1 januari 2022 koperlijnen geleverd worden, acht de rechter niet voldoende onderbouwd. T-Mobile noemt een bedrag van 250 euro aan migratiekosten per consumentenlijn, maar de rechter stelt dat dat niet onderbouwd is door het bedrijf.

T-Mobile wilde ook dat KPN wachtte met de migratie totdat de ACM met een nieuwe marktanalyse kwam, die volgens Telecompaper voor het einde van het jaar gepubliceerd wordt. In die analyse wordt een eventuele aanmerkelijke marktmacht van KPN vastgesteld, wat gevolgen zou hebben voor de wholesaletarieven van KPN. De rechter ging hier niet in mee omdat de ACM zou kunnen besluiten om niet in te grijpen bij KPN.