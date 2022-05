T-Mobile verhoogt prijs 1Gbit/s-glasvezel en levert dat via KPN voor meerprijs

T-Mobile Thuis wijzigt zijn abonnementen voor glasvezelinternet. De prijzen gaan met 5 euro per maand omhoog en in gebieden waar T-Mobile via het netwerk van KPN levert, komen hogere snelheden beschikbaar, tegen een meerprijs. Ook is er een nieuw 400Mbit/s-aanbod.

Glasvezelabonnementen van T-Mobile over het eigen netwerk kosten vanaf 24 januari 35, 40 en 45 euro per maand, met symmetrische snelheden van respectievelijk 100, 400 en 1000Mbit/s. Voorheen bestond het aanbod uit abonnementen van 50, 100 en 1000Mbit/s, met prijzen van 30, 35 en 40 euro per maand. In feite gaat dat dus om een prijsverhoging van het 1Gbit/s-abonnement en het wegvallen van het goedkoopste abonnement. De veranderingen gelden vooralsnog alleen voor nieuwe klanten.

T-Mobile meldt dat het zijn aanbod van 1Gbit/s-glasvezelinternet uitbreidt naar 3,3 miljoen huishoudens. Concreet betekent dit dat de provider nu ook die snelheid aanbiedt via het KPN-glasvezelnetwerk, waar T-Mobile eerder enkel 100Mbit/s aanbood. T-Mobile rekent wel hogere bedragen; via het KPN-netwerk kosten de nieuwe abonnementen respectievelijk 45, 55 en 60 euro per maand. Dat gaat om een meerprijs van 10 en 15 euro ten opzichte van glasvezel via het eigen netwerk van T-Mobile. Overigens zijn de vergelijkbare KPN-abonnementen in de meeste gevallen duurder. Alleen het gigabitaanbod van KPN is enkele euro's goedkoper.

Nieuwe abonnementen Prijs per maand (vanaf 24 januari 2022) Oude abonnementen Prijs per maand 100Mbit/s 35 euro (45 euro via KPN-netwerk) 50Mbit/s 30 euro 400Mbit/s 40 euro (55 euro via KPN-netwerk) 100Mbit/s 35 euro 1Gbit/s 45 euro (60 euro via KPN-netwerk) 1Gbit/s 40 euro

Prijzen zonder kortingsacties en combinatiedeals met mobiele abonnementen

Prijzen via KPN-netwerk (links) en T-Mobile-netwerk

Met Open Dutch Fiber en Primevest werkt T-Mobile aan aansluitingen voor ruim een miljoen Nederlandse huishoudens. De andere klanten worden bediend via infrastructuur van andere aanbieders 'indien mogelijk en betaalbaar'. Dat gaat voornamelijk om het netwerk van KPN; met meer dan drie miljoen aansluitingen is dat het grootste glasvezelnetwerk van Nederland.

In een e-mail klaagt T-Mobile over de hoge prijzen die de provider moet betalen aan netwerkbeheerders: "Wij zijn niet de eigenaar van het netwerk, maar wel vaak de hoofdhuurder. Helaas betalen we nu nog in grote delen van Nederland de eigenaar van dat netwerk aanzienlijk meer voor de huur dan dat wij onze klanten in rekening kunnen brengen". T-Mobile wil dat de ACM de markt weer reguleert om toegang tot het netwerk tegen 'realistische inkoopprijzen' te waarborgen.