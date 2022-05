IBM verkoopt delen van Watson Health-divisie voor gezondheids-AI

IBM doet belangrijke delen van zijn Watson Health-divisie van de hand. Het bedrijf lijkt er niet in geslaagd te zijn om de divisie voor kunstmatige intelligentie voor de gezondheidssector winstgevend te maken.

IBM verkoopt onderdelen met betrekking tot gezondheidsdata en -analyse van Watson Health aan investeringsbedrijf Francisco Partners. Onduidelijk is wat er met het resterende deel van Watson Health gebeurt. IBM wil alleen kwijt dat het bedrijf 'toegewijd blijft aan Watson, onze bredere AI-business, en aan de klanten en partners die we met gezondheidszorg-IT ondersteunen'.

The Wall Street Journal schreef vorig jaar al dat IBM Watson Health wilde verkopen. De divisie had een jaarlijkse omzet van een miljard dollar, maar was niet winstgevend. IBM startte in 2015 met Watson Health in een poging zijn Watson-AI commercieel in te kunnen zetten. De dienst zou artsen en andere gezondheidsmedewerkers moeten assisteren met analyses op basis van data.

Watson kreeg in 2011 grote bekendheid door in het tv-spelletje Jeopardy twee menselijke spelers te verslaan. Pogingen om de kunstmatige intelligentie vervolgens rendabel te maken, waren weinig succesvol. Juist de inzet voor de gezondheidszorg moest hier verandering in brengen, hoopte IBM in 2014.