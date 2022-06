IBM neemt attacksurfacemanagementstart-up Randori over

IBM neemt securitystart-up Randori over. Dat maakt attacksurfacemanagementsoftware waarmee bedrijven continu in kaart kunnen brengen waar de zwakke plekken in hun beveiliging zitten. Met de overname wil IBM zijn X-Force-team versterken met red-teamsecurity.

IBM neemt het bedrijf over voor een onbekend bedrag. Volgens TechCrunch zou Randori tussen de 50 en 100 miljoen dollar waard zijn. Twee jaar geleden haalde het bedrijf nog 20 miljoen dollar op tijdens een investeringsronde. Randori is een start-up die is opgericht door ethisch hackers. Het bedrijf maakt software waarmee bedrijven hun attacksurface in kaart kunnen brengen. Dat zijn alle punten in een organisatie waar een aanvaller naar binnen kan komen. Volgens IBM wordt het beheren en inventariseren van zulke attacksurfaces steeds belangrijker omdat bedrijven in toenemende mate overstappen op cloud-werken en steeds vaker iot-apparatuur gebruiken. Daardoor vergroot het aantal applicaties waarop aanvallers binnen kunnen komen.

Volgens IBM zou 69 procent van alle bedrijven in het afgelopen jaar op een dergelijke manier zijn aangevallen. IBM zegt dat het de software van Randori wil samenvoegen in Security QRadar. Gebruikers van QRadar XDR kunnen dan data die via Randori wordt verzameld gebruiken om beter in kaart te brengen waar hun risico's liggen. Daarnaast heeft Randori een softwarepakket dat aan continuous automated red teaming of CART doet, ofwel het testen van de beveiliging in incidentresponseteams binnen een organisatie. De mensen die daar werken komen onder IBM's X-Force-securityteam te vallen. Dat doet nu zelf aan incidentresponse voor klanten. Ook IBM's Managed Security Services-programma zal gebruikmaken van Randori's data.