IBM kondigt z16-mainframe met Telum-processors aan

IBM kondigt de z16 aan, een mainframe voor enterprisetoepassingen. Volgens het bedrijf is het systeem onder andere geschikt voor het afhandelen van grote hoeveelheden transacties, waarbij kunstmatige intelligentie fraude kan detecteren.

IBM's z16-serie bevat IBM's vorig jaar aangekondigde Telum-processors. Die hebben een ingebouwde accelerator voor AI-berekeningen. Telum is een op 7nm geproduceerde dualchipmodule met in totaal zestien cores. IBM biedt verschillende configuraties van de z16 aan, met maximaal 200 configureerbare cores.

De IBM z16 A01 is bijvoorbeeld beschikbaar in vijf varianten, met 39 tot 200 cores: Max39, Max82, Max125, Max168 en Max200. Dit systeem biedt tot aan 40TB aan redundant array of independent memory. Dit is een met raid vergelijkbare technologie maar dan voor ram, waarbij extra modules en algoritmes het geheugensysteem beschermen tegen uitval.

IBM licht als voorbeeld uit dat de z16 gebruikt kan worden voor de inzet van deeplearningmodellen om in real time fraude te detecteren bij de afhandeling van grote hoeveelheden transacties. Met eerdere systemen zou dit nog niet mogelijk zijn vanwege latency, waardoor slecht tien procent van het transactieverkeer met fraudedetectiemodellen gemonitord zou worden.

De IBM z16 zou 300 miljard inferenceaanvragen per dag met een milliseconde latency kunnen verwerken. IBM heeft dit resultaat geëxtrapoleerd na interne tests met een z16 met 128GB en Ubuntu 20.04, bij het draaien van een synthetische test om creditcardfraude te detecteren. Inference is de stap voor getrainde neurale netwerken om voorspellingen te doen.