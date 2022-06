IBM onthult Telum-processor gemaakt voor AI-taken en fraudeopsporing

IBM werkt aan een processor met architectuur die is ontworpen voor deeplearningprocessen en AI-taken voor het opsporen van fraude op de financiële markt. Deze Telum-processor wordt de centrale chip voor de nieuwe generatie IBM Z- en LinuxONE-systemen.

IBM onthulde details over de nieuwe chip tijdens zijn jaarlijkse Hot Chips-conferentie. De chip is speciaal ontwikkeld voor deeplearningprocessen op de financiële markt om bijvoorbeeld gebruikt te worden bij het opsporen van fraude tijdens banktransacties. Fraude wordt nu nog grotendeels achteraf opgespoord. De Telum-processor is de eerste processor van IBM die een geïntegreerde accelerator bevat voor de realtime verwerking van AI-taken. Op die manier kan bijvoorbeeld creditcardfraude opgespoord worden voordat een transactie verwerkt is. De accelerator heeft zes teraflops aan rekenkracht.

De chip bevat acht kernen die met een kloksnelheid van meer dan 5GHz draaien. Door een nieuwe cache en chip-interconnectie-infrastructuur is elke kern verbonden met een level-2-cachegeheugen van 32MB en kan de AI-accelerator gebruikmaken van alle caches om samen een virtuele level-3-cache van 256MB te vormen. Die nieuwe infrastructuur kan schalen tot 32 caches die samen een 2GB-cache vormen. De nieuwe Telum-processor heeft toegang tot 1,5 keer zoveel cache per kern als de vorige generatie z15-processor van IBM, schrijft het merk in een blogpost. Dat leidt per thread tot een aanzienlijke prestatieverbetering, meent IBM. Dat is weer nodig voor het in real time verwerken van AI-taken.

IBM's Research AI Hardware Center ontwikkelde de chip, die werd gemaakt door Samsung op basis van een 7nm-procedé met euv. IBM werkte drie jaar aan de hardware, schrijft het in een persbericht. Het eerste systeem met een Telum-processor moet in de eerste helft van 2022 op de markt komen. Deze Telum-processor wordt de centrale chip voor de nieuwe generatie IBM Z-mainframecomputers en LinuxONE-servers van IBM.