IBM kondigt hybride Power-servers aan voorzien van Power10-processors

IBM heeft een nieuwe generatie Power-servers aangekondigd, speciaal ontwikkeld voor hybride-cloudomgevingen. De Power E1080 is voorzien van een Power10-processor, gebouwd op een 7nm-procedé.

De Power E1080-server belooft onder meer 2,5 keer zoveel rekenkracht per kern als op x86 gebaseerde servers, en een vier keer zo grote OpenShift-containerized doorvoer per core dan x86-servers. Dat betekent dat er meer workloads tegelijk kunnen worden uitgezet op een enkel systeem. Onder andere bij het draaien van SAP-applicaties bieden de servers betere prestaties, claimt IBM op basis van zelf gedraaide standaardbenchmarks van SAP.

Met het nieuwe systeem richt IBM zich nadrukkelijk op hybride cloudomgevingen, waarbij de server on premise de hardware in datacenters gaat ondersteunen met zware rekentaken. Het bedrijf ziet het liefst dat de server gecombineerd wordt met zijn Power Virtual Server, de cloudserver van IBM.

Voor dat hybride model heeft IBM nauwe samenwerking met Red Hat, dat onderdeel is van IBM. De Power E1080 ondersteunt als als eerste on-premisesysteem 'metering by the minute', stelt IBM, ofwel op de minuut nauwkeurig meten van het gebruik van zowel Red Hat Enterprise Linux en Red Hat OpenShift. Ook heeft IBM de server zo ontworpen dat deze de mogelijkheid heeft om zonder moeite via een cloudomgeving te schalen met behulp van wat IBM Power Private Cloud for Dynamic Capacity noemt. Daarmee kan ongebruikte cpu-capaciteit op- en afgeschaald worden, waarbij klanten alleen betalen voor de daadwerkelijk gebruikte middelen.

Met de Power10-cpu in de kern van de server, belooft IBM tot 30 procent meer prestaties per kern en 50 procent meer capaciteit op socket- en systeemniveau, vergeleken met de Power E980. Dat vertaalt zich naar 33 procent minder energiegebruik voor dezelfde taken. IBM kondigde de Power10-serverprocessor aan in augustus 2020. De processor is gebouwd op het 7nm-procedé van Samsung, wat een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van de 14nm-chipnode van de vorige generatie, de Power9.

Behalve voor hybride-cloudoplossingen zet IBM de Power E1080 ook op de markt voor AI-taken. De E1080 is voorzien van vier matrix math accelerators per kern, die zorgen dat AI-inferenties vijf keer zo snel zijn als zijn voorganger, de E980. IBM verwacht de Power E1080 vanaf eind september aan klanten te kunnen leveren.