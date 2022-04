Fraunhofer neemt quantumcomputer van IBM met 27 qubits in gebruik

Het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer-Gesellschaft heeft als eerste buiten IBM de quantumcomputer Quantum System One van IBM in gebruik genomen. De quantumcomputer heeft een 27-qubit Falcon-processor.

Het Fraunhofer-Gesellschaft is de eerste commerciële afnemer van de 27 qubit-quantumcomputer van IBM. In juli krijgt ook de universiteit van Tokio een Quantum System One en ook Cleveland Clinic in de VS werkt krijgt er in de nabije toekomst een.

Het Fraunhofer heeft het systeem al getest en het wordt voor verschillende onderzoeksprojecten ingezet. Er wordt nu al een simulatie op gedraaid voor materialen in energieopslagsystemen en een andere onderzoeksgroep start binnenkort met onderzoek dat de quantumcomputer gebruikt voor deep learning. Ook wordt de komende tijd besteed aan trainen om de glimmend zwarte quantumcomputer te gebruiken, die in een glazen doos zit met daarbinnen extreem lage temperaturen om de qubits langer in hun quantumstaat te houden.

De levering van de quantumcomputer werd vertraagd door de coronapandemie, waardoor IBM niet het noodzakelijke personeel naar Duitsland kon vliegen. Daarom moest een deel van de computer op afstand met instructies in elkaar gezet worden door een team dat nog nooit een dergelijk systeem had gebouwd. De Duitse engineers moesten daarom eerst wekenlang online training krijgen van het Amerikaanse team, waarvoor het team midden in de nacht moest werken, vanwege het tijdsverschil.

Het Fraunhofer gaat de quantumcomputer niet alleen voor eigen gebruik inzetten. Onderzoekers en studenten van buiten het instituut kunnen ook een verzoek doen om de Quantum System One te gebruiken, in het lab en via een cloudomgeving.

IBM is niet het enige bedrijf dat commerciële quantumcomputers ontwikkelt. Ook Google en Microsoft zijn daar druk mee bezig, en mogelijk Amazon ook. In 2017 zei IBM nog binnen enkele jaren quantumcomputers met 50 qubits te willen aanbieden, bijna een verdubbeling van de Quantum System One dus. Zelf nam het september vorig jaar een 65-qubits-computer in gebruik. En in 2023 wil het bedrijf de eerste 1000 qubits-computer klaar hebben. Het duurt nog even voor die commercieel beschikbaar is.