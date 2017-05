Door Olaf van Miltenburg, woensdag 3 mei 2017 12:16, 43 reacties • Feedback

Fraunhofer en Technicolor hebben het licentieprogramma voor mp3 stopgezet nadat patenten voor de audiotechnologie verlopen waren. Mp3 is nu vrij en gratis te gebruiken. Volgens onderzoeksinstituut Fraunhofer zijn er inmiddels betere alternatieven, zoals aac.

Technicolor heeft zijn mp3-licentieprogramma op 23 april beëindigd, meldt Fraunhofer. Technicolor beheerde het licentieprogramma voor Fraunhofer, de uitvinder van de audiotechnologie. Eind 2012 liepen de mp3-patenten in de meeste landen al af, in 2015 volgden veel Amerikaanse patenten voor het decoderen van mp3 en op 16 april 2017 verliep het laatste, patent 6,009,399, in de VS.

Daarmee is mp3 voortaan vrij en gratis te gebruiken door bijvoorbeeld softwarefabrikanten. Fraunhofer verdiende meer dan honderd miljoen euro met het licentieprogramma, dat niet van toepassing was op eindgebruikers.

De geschiedenis van mp3 begint bij de Duitser Karlheinz Brandenburg, die begin jaren '80 als student aan de universiteit van Erlangen-Nuremberg analyseerde hoe mensen muziek waarnemen. Met de resultaten hiervan begon hij aan de ontwikkeling van een digitaal audioformaat. Bij zijn werk bij het Fraunhofer-Gesellschaft rondde hij de details van de audiocompressie af. Het mp3-formaat bestaat al sinds 1992, maar kreeg pas op 14 juli 1995 zijn huidige naam en extensie.

Volgens Fraunhofer zijn er inmiddels formaten die meer functionaliteit en betere audiokwaliteit bij lagere bitrates bieden. Bovendien gebruiken aanbieders van streaming audio en video moderne iso-mpeg-codecs, zoals aac en mpeg-h. Nog altijd is mp3 echter zeer populair.