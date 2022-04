IRC-netwerk Freenode splitst zich en verwijdert bestaande kanalen en nicks

De nieuwe beheerders van het populaire IRC-netwerk Freenode hebben alle berichten en kanalen van het originele netwerk verwijderd. De admins hebben Freenode geforkt, maar daarbij is de bestaande database niet meegenomen. Gebruikers zijn ook hun nicks kwijt.

De nieuwe admins van het netwerk hebben een Global Notice geplaatst, schrijven verschillende boze gebruikers. Daarin staat dat er een nieuwe fork is gekomen voor Freenode, die inmiddels live is. Gebruikers worden geleidelijk uitgelogd en daarna weer ingelogd op de nieuwe node. Dat kunnen ze ook handmatig doen. De makers noemen het 'een genesis voor een nieuw tijdperk.' "Hello World, from the future", schrijven de makers in de notice.

De oude IRC-server draaide nog op ircd-seven, maar de nieuwe Freenode-server draait op InspIRCd. Bij het migreren van de services is de bestaande database dus bewust niet meegenomen. Dat betekent dat kanalen en nicknames allemaal verdwenen zijn. Voorlopig is de oude server nog wel bereikbaar, maar het is niet bekend voor hoe lang nog.

Freenode was jarenlang een van de populairste IRC-servers en had honderden verschillende, drukbezochte kanalen. Eind vorige maand ontstond echter ophef in de gemeenschap. Een groot aantal van de beheerders van het netwerk stapten op nadat de node was overgenomen door een nieuw bedrijf. Die zou op agressieve wijze verschillende kanalen hebben overgenomen. De oude beheerders startten daarop een eigen, nieuwe server, libera.chat. Die lijkt op het moment van schrijven een stuk populairder te zijn dan de nieuwe Freenode, met meer actieve gebruikers.