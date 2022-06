Freenode-beheerders stappen op na 'overname' en creëren libera.chat

Een groot aantal beheerders van het populaire IRC-netwerk Freenode is opgestapt na een in hun ogen vijandige overname van het netwerk door het bedrijf Freenode Limited van Andrew Lee. In een melding raden ze iedereen aan om over te stappen op libera.chat.

De vrijwillige beheerders van Freenode gaven in de afgelopen week massaal aan te stoppen met hun werk, waarmee het voortbestaan van het populaire IRC-netwerk in het geding dreigt te komen. De exodus is terug te voeren op pogingen van Freenode Ltd om het beheer over het netwerk in handen te krijgen, stellen ze. Sommigen spreken zelfs over een overname door een 'kwaadaardige partij', waardoor data niet meer als veilig te beschouwen is.

De controverse vindt zijn oorsprong in 2017, toen de toenmalige leiding van de beheerders, Christel Dahlskjaer, of christel, zaken met betrekking tot Freenode onderbracht bij de daarvoor opgerichte onderneming Freenode Ltd en deze verkocht aan Private Internet Access van Andrew Lee. De onderbouwing was dat dit organisatorisch nodig was en Private Internet Access evenementen kon sponsoren. Het bedrijf noch Lee zou verdere invloed krijgen, was de belofte.

In maart dit jaar vertrok christel na ophef over een andere commerciële deal en de beheerders wezen tomaw aan als nieuwe leider. Toen begon Lee zich te roeren in de dagelijkse gang van zaken en bleek dat Freenode Ltd veel meer in handen had gekregen dan de beheerders vermoedden. Het bedrijf lijkt onder andere de domeinen en alle metadata met betrekking tot NickServ- en ChanServ-registraties in bezit te hebben, evenals MemoServ-memo's en ProjectServ-metadata. Veel beheerders hebben nu afstand genomen van Freenode en richten zich voortaan op libera.chat, dat ze als opvolger van Freenode zien.

Lee zelf claimt dat christel eruit gewerkt is door tomaw en anderen, en dat ze door zijn 'team' continu aangevallen werd. Hij verklaart de rechtmatige eigenaar van Freenode te zijn. "Gegeven de miljoenen die ik tot nu toe in Freenode gestoken heb, het feit dat ik het in eigendom heb en het feit dat ik de beheerders van Freenode juridisch beschermd heb en gefinancierd heb toen ze hulp nodig hadden, zegt het veel over hen dat ze nu zo liegen en mij belasteren." Lee is oprichter van Private Internet Access maar verkocht het vpn-bedrijf in 2019 voor 115 miljoen euro aan het beveiligingsbedrijf Kape Technologies.