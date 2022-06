Nederlander keert terug in hoogste Europese competitie van League of Legends

De Nederlander Thomas Yuen, beter bekend onder zijn spelersnaam Kirei, zal gedurende het komende zomergedeelte van de Europese League of Legends-competitie uitkomen voor het e-sportsteam van Schalke 04. Kirei was eerder al ruim een half jaar actief in deze competitie.

Schalke 04 Esports maakt het nieuws bekend op Twitter en Kirei bevestigt zijn overgang naar het team. In een toelichting van de organisatie staat dat de huidige Schalke 04-speler voor de junglerol, Gilius, voor de Summer Split wordt vervangen door Kirei. De Summer Split is de tweede helft van de jaarlijkse competitie, die in juni zal beginnen. Kirei is dan de enige Nederlander die actief is in de League of Legends European Championship, beter bekend onder de afkorting LEC. In de LEC zijn in totaal drie Belgische spelers actief.

Kirei wordt door Schalke 04 omschreven als een uitmuntende solo queue-speler. Daarmee wordt benadrukt dat hij als solospeler heel goed is, maar de organisatie wijst ook op zijn ervaring in teamverband. Zo was hij eerder al actief in de Europese competitie bij het team van Misfits Gaming en speelde hij van december 2018 tot mei 2019 bij het Turkse 1907 Fenerbahçe Esports.

Schalke 04 Esports begon dit jaar matig aan de Spring Split van de LEC. Dat is de eerste helft van deze officiële competitie van Riot Games, de maker van League of Legends. Schalke 04 Esports eindigde uiteindelijk als vierde en haalde de play-offs.

Momenteel is het jaarlijkse Mid-Season Invitational-toernooi aan de gang, waarin de winnaars van de Spring Split uit allerlei regio's het tegen elkaar opnemen. Het Europese League of Legends-team Mad Lions zit in de halve finale en zal zaterdag spelen tegen het Zuid-Koreaanse Damwon Kia.