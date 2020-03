Europese e-sportscompetitie League of Legends is gestaakt wegens coronavirus

Riot Games heeft de Europese professionele e-sportscompetitie van de game League of Legends, de LEC, tot nader order stilgelegd. Er is een wellicht een medewerker van de LEC die is blootgesteld aan het virus, al zijn er momenteel nog geen spelers of medewerkers positief getest.

Riot Games heeft op Twitter een korte verklaring geplaatst en Eefje Depoortere, een Belgische e-sportspresentatrice die al jarenlang vaak de presentatrice is bij de e-sportsevenementen van League of Legends, heeft de verklaring vanuit de Berlijnse LEC -studio mondeling gepresenteerd. Daarin geeft Riot Games aan dat het het zekere voor het onzekere wil nemen ten aanzien van de veiligheid van de medewerkers en de e-sporters.

De ontwikkelaar benadrukt dat er nog geen spelers of medewerkers van de organisatie positief zijn getest op de ziekte Covid-19, die kan voortkomen uit een besmetting met het coronavirus SARS-CoV-2. 'We hebben redenen om aan te nemen dat een LEC-medewerker heeft blootgestaan aan het virus', schrijft het bedrijf. Nadere details geeft Riot Games hier niet over; deze persoon is in quarantaine geplaatst en wordt door medici onderzocht.

De LEC had vrijdag om 18:00 uur moeten aanvangen voor de achtste week van de spring split, maar dat is dus op het laatste moment geannuleerd. De spring split is de eerste helft van de competitie en dit deel is nu in zijn geheel gestaakt. Het is onduidelijk wanneer de resterende wedstrijden weer gespeeld gaan worden; Riot Games zegt zo snel mogelijk met een update te komen.

Riot Games besloot eerder al om de Mid Season Invitational, een groot League of Legends-toernooi met internationale teams, uit te stellen van mei tot juli. De finales van de spring split van de LEC hadden oorspronkelijk in Boedapest moeten plaatsvinden, maar dat werd eerder al geannuleerd. De wedstrijden van de LEC vinden allemaal plaats vanuit een studio in Berlijn.