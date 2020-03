Provider edpnet verhoogt maximumsnelheid van glasvezelabonnement Fiber XL

De Belgische provider edpnet verhoogt de maximumsnelheid van zijn grootste glasvezelabonnement. De snelheid gaat van naar 500Mbit/s. De prijs van het abonnement blijft gelijk. Het kleinere glasvezelabonnement blijft zoals het is.

De provider schrijft dat in een e-mail aan klanten. Het gaat om het Fiber XL-abonnement, één van de twee glasvezelabonnementen die edpnet aanbiedt. Er is ook een kleiner abonnement, Fiber XS. Dat blijft gelijk. De maximale downloadsnelheid van Fiber XL gaat omhoog van 250Mbit/s naar 500Mbit/s. De uploadsnelheid gaat van 20Mbit/s naar 50Mbit/s. De prijs blijft met 44,95 euro gelijk, schrijft de provider.

Edpnet biedt de glasvezelabonnementen sinds 2018 aan. Dat gebeurt via het netwerk van Proximus. Dat bedrijf zei toen dat het in tien jaar tijd drie miljard euro wil investeren in fiber in België. Het bedrijf heeft daarmee zo'n dominante marktpositie weten te verwerven dat de Belgische Conferentie van telecommunicatie- en mediaregulatoren eisten dat Proximus zijn glasvezelnetwerk moest openstellen voor concurrenten.