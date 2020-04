Proximus verhoogt uploadsnelheid Internet Comfort van 6Mbit/s naar 20Mbit/s

Proximus verhoogt de uploadsnelheden bij al zijn 1,65 miljoen klanten tijdelijk. Het gaat bij het Internet Start-pakket om een tijdelijke verhoging voor de duur van de coronamaatregelen, maar bij Comfort en Maxi om permanente verhogingen.

Proximus meldt de technische migratie voor de uploadverhoging al op 16 maart in gang te hebben gezet. Die werd vorige week afgerond. Alle abonnementen gaan er daarom op vooruit wat de betreft de uploadsnelheid. De grootste stijging betreft Internet Start, waarvan de uploadsnelheid van 4Mbit/s naar 20Mbit/s gaat. Hoe lang klanten van deze upload kunnen genieten is onduidelijk. Proximus heeft het over 'ten minste voor de duur van de huidige coronamaatregelen'.

Internet Comfort gaat er met 20Mbit/s in plaats van 6Mbit/s ook flink op vooruit. Voor Internet Maxi betekent de wijziging een verhoging van 15Mbit/s naar 20Mbit/s. Dat geldt ook voor dit internetabonnement binnen de Tuttimus- en Familus-pakketten. Het zakelijke Bizz gaat er met 10Mbit/s op vooruit, waaronder het Bizz All-in pakket.

De uploadsnelheden van Internet Start Fiber bedraagt 20Mbit/s en die voor Internet Maxi Fiber is 30Mbit/s. Bizz Fiber heeft bij Proximus de hoogste uploadsnelheid: 50Mbit/s. Volgens Proximus is de uploadsnelheid belangrijker geworden nu mensen massaal thuiswerken en intensief gebruikmaken van hun internetverbinding.