Telegram heeft 400 miljoen gebruikers

Telegram meldt de mijlpaal van 400 miljoen maandelijks actieve gebruikers te hebben bereikt. Een jaar geleden lag dat aantal op 300 miljoen. De dienst gaat zich dit jaar richten op beveiligde videogesprekken voor groepen.

Volgens Telegram maken dagelijks 1,5 miljoen gebruikers een nieuw account. Vorig jaar stond de teller op 300 miljoen maandelijks actieve gebruikers, in maart 2018 was dat 200 miljoen en in februari 2016 tikte het gebruikersaantal de 100 miljoen aan. De berichtenapp werd in 2013 opgericht. Volgens Statista staat Telegram op plek zes wereldwijd wat betreft de populairste chatapp, na WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Tencent QQMobile en Snapchat.

Telegram meldt dat de wereldwijde lockdownmaatregelen de noodzaak voor een vertrouwelijke tool voor videocommunicatie hebben laten zien en daarom richt het ontwikkelteam zich dit jaar op het maken van beveiligde groepsvideogesprekken. Zoom, Microsoft Teams en Google Meet lijken tot nu vooral te profiteren van de toename van videobellen, maar meer diensten breiden hun videofunctionaliteit uit, waaronder WhatsApp en Google Duo.