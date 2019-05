WhatsApp stopt eind dit jaar met support Windows Phone

WhatsApp stopt eind dit jaar met de ondersteuning van zijn app op alle versies van Windows Phone, zo heeft het Facebook-dochterbedrijf bevestigd. Het lijkt erop dat de chatapp dan ook niet meer zal werken op Windows 10 Mobile.

WhatsApp stopt de ondersteuning op 31 december van dit jaar, waarna de app niet meer zal functioneren op 'alle Windows Phone-besturingssystemen', aldus WhatsApp. Daarbij noemt het bedrijf niet specifiek de nieuwste versie, Windows 10 Mobile, maar desondanks lijkt het erop dat ook de ondersteuning daarvoor stopt. WhatsApp zegt namelijk in een statement aan diverse Indiase media, waaronder BGR, dat het de beslissing heeft genomen 'in navolging van Microsofts beslissing om te stoppen met de ondersteuning voor Windows Mobile in december'. De ondersteuning voor Windows 10 Mobile-apparaten stopt op 10 december, zegt Microsoft.

WhatsApp gaat verder de ondersteuning stoppen voor iOS 7 en ouder op iPhones en Android 2.3.7 en ouder op 1 februari 2020. Eerder stopte al de ondersteuning voor onder meer Symbian S60 van Nokia, S40 van Nokia, BlackBerry OS 7 en BlackBerry 10. WhatsApp zal over een jaar alleen nog draaien op iOS 8 en nieuwer, Android 4 en nieuwer en KaiOS.