Google zet podcasts, 3d-modellen en meer nieuwsverhalen in zoekresultaten

Google zet meer nieuws, de inhoud van podcasts en 3d-modellen van fysieke objecten in zoekresultaten. Dat heeft de zoekgigant aangekondigd op zijn eigen ontwikkelaarsconferentie I/O. De stappen moeten gebruikers relevantere resultaten geven.

Gebruikers kunnen bij het zoeken naar fysieke objecten als schoenen en vissen, waar Google een 3d-model van heeft, die direct in de zoekresultaten zien en in het eigen camerabeeld plaatsen. Dat gebeurt vanuit de zoekresultaten in de mobiele browser, toonde Google in de keynote van zijn ontwikkelaarsconerentie I/O.

Daarnaast kunnen gebruikers podcasts verwachten tussen zoekresultaten. Google indexeert ze daarbij niet alleen op basis van titel, maar ook op basis van inhoud. Gebruikers kunnen gelijk naar de podcast luisteren vanuit de zoekresultaten of ze opslaan om later te beluisteren. De functie om meer nieuwsberichten over een onderwerp te lezen is nu al beschikbaar in Google Nieuws, maar komt ook in mobiele zoekresultaten terecht. Daarbij gebruikt Google ook een algoritme om een tijdlijn te maken van ontwikkelingen rond een bepaald onderwerp. De vernieuwingen komen later dit jaar beschikbaar in de VS. Of en wanneer ze in de Benelux beschikbaar zijn, is niet bekend.