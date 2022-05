Apple iPhone 5 en 5c kunnen vanaf oktober geen WhatsApp meer draaien

WhatsApp draait vanaf 24 oktober niet meer op de iPhone 5 en 5c. Vanaf dan is iOS 12 vereist volgens de chatapp, en dat is niet beschikbaar voor de telefoons van Apple uit 2012 en 2013. Het is onbekend hoeveel gebruikers de oudere modellen actief gebruiken.

WhatsApp iOS 10. Bron: WABetaInfo

WhatsApp vermeldt al op zijn Engelstalige supportpagina dat iOS 12 of nieuwer nodig is, iets dat op de Nederlandstalige pagina nog niet is aangepast. Nu zegt WABetaInfo, die onaangekondigde informatie haalt uit testversies van de chatapp, dat er onder iOS 10 en 11 een melding verschijnt dat WhatsApp stopt met werken vanaf 24 oktober van dit jaar.

De iPhone 5 en 5c kwamen beide tot iOS 10.3. De 5 kwam uit met iOS 6, terwijl de 5c verscheen met iOS 7. Er is geen iPhone die als maximale versie iOS 11 heeft. Gebruikers die daar nog op zitten, kunnen dus in alle gevallen een upgrade uitvoeren naar een ondersteund besturingssysteem.

WhatsApp laat af en toe ondersteuning voor oudere besturingssystemen vallen. Momenteel vermeldt de Engelstalige pagina ondersteuning voor iOS 12 en nieuwer, Android 4.1 en nieuwer en KaiOS 2.5 en hoger. De ondersteuning voor onder meer BlackBerry 10 en Windows Phone liep al enige jaren geleden af.