WhatsApp laat gebruikers delen van profiel afschermen voor specifieke contacten

WhatsApp breidt zijn privacy-opties uit: het is nu mogelijk om je profielfoto, About-tekst en Last Seen-status te verbergen voor specifieke contactpersonen. Voorheen konden groepen als 'contactpersonen', 'niemand' en 'iedereen' alleen over een kam geschoren worden.

Naast 'iedereen', 'niemand' en 'contactpersonen', is er nu dus ook de optie 'contactpersonen, behalve'. De optie heeft enkele verschillen ten opzichte van een contactpersoon blokkeren, maar valt zeker soortgelijk te noemen. Bij een blokkade kan diegene nog wel de profielfoto zien, maar een eventuele wijziging hierin krijgt hij of zij niet mee. Last Seen is ook niet beschikbaar bij een blokkade. Tot slot worden berichten afkomstig van de geblokkeerde uiteraard niet afgeleverd en zijn oproepen ook niet mogelijk.

Het is nog altijd niet mogelijk om de Currently online-statusindicatie af te schermen. Die wordt getoond als de andere persoon in een chat op dat moment de app open heeft. In reacties onder de aankondiging van de feature wordt daar meermaals om gevraagd.

De nieuwe functie is op dit moment beschikbaar, blijkt uit een controle van Tweakers op een Android-toestel. Meta, het bedrijf achter de populaire messenger, heeft recentelijk chatgeschiedenismigratie van Android naar iOS mogelijk gemaakt, de groepslimiet naar 512 gebruikers getild en de limiet op te verzenden bestanden van 100MB naar 2GB verschoven.