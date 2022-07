WhatsApp gaat in toekomst afschermen 'nu online'-status mogelijk maken

WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om je 'nu online'-status volledig af te schermen. Dat kon al wat betreft de 'voor het laatst gezien'-status, maar gebruikers vonden dat dat nog niet genoeg privacy bood.

De WhatsApp-specialisten van WABetaInfo schrijven dat ze de functie hebben ontdekt in de code van de bètaversie van de app op iOS, Android, macOS en Windows. De functie zit nog niet daadwerkelijk in WhatsApp, ook niet in de bèta. Dat de functie er daadwerkelijk aan zit te komen, is wel zeer aannemelijk. Wanneer dat gebeurt, is niet bekend.

De 'nu online'-status verschijnt bovenaan een chatvenster als de andere persoon op dat moment WhatsApp open heeft. Veel gebruikers vinden het niet wenselijk dat anderen kunnen zien wanneer je de app open hebt. Bij de meest recente op privacy gerichte update voor WhatsApp werd het al mogelijk om je profielfoto, profieltekst en 'voor het laatst gezien'-status te verbergen voor specifieke contactpersonen of iedereen, maar de 'nu online'-status werd toen niet onderhanden genomen, tot onvrede van reageerders. Daar komt straks verandering in.

Mochten gebruikers hun 'nu online'-status afschermen, dan kunnen ze diezelfde status bij anderen ook niet zien. Datzelfde geldt altijd al voor alle op privacy gerichte opties in de app. WhatsApps blauwe vinkjes zijn bijvoorbeeld ook niet bij anderen te zien als je ze zelf niet wil delen.