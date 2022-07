WhatsApp werkt aan optie voor spraakberichten in statusupdates

WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om spraakberichten te gebruiken als statusupdate. Op dit moment is het enkel mogelijk om hier tekst en emoji's in te gebruiken. De functie is nog in ontwikkeling en ook nog niet beschikbaar voor bètatesters.

Afbeelding door WABetaInfo

In de nieuwste Android-bètaversie van WhatsApp is een nieuwe spraakknop toegevoegd aan het statusmenu, meldt WABetaInfo. Met de knop kan een spraakbericht worden opgenomen, waarna deze gebruikt kan worden als statusupdate. In de instellingen van WhatsApp kan worden aangegeven met welke personen de spraakstatusupdate wordt gedeeld. Het is nog niet bekend wanneer de functie beschikbaar is voor bètatesters.

WhatsApp brengt ook de optie uit om elke emoji te kiezen als reactie op berichten. Momenteel zijn er slechts zes reactie-emoji's beschikbaar. Via een plusknop is er binnenkort keuze uit alle andere emoji's. De berichtendienst werkt ook aan de mogelijkheid om de 'nu online'-status af te schermen.