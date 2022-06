WhatsApp test pauzeren spraakopname in Windows-app

WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om het opnemen van een spraakbericht via de Windows-app van de chatdienst te kunnen pauzeren. De optie is sinds vorige week beschikbaar in de bètaversie van de applicatie vanaf update 2.2223.11.70.

Gebruikers hoeven na de update niet direct een volledig spraakbericht op te nemen, zij kunnen de opname middels een pauzeknop tijdelijk stopzetten en weer hervatten, zo ontdekt WABetaInfo. Dezelfde functie is sinds eerder dit jaar beschikbaar voor de iOS- en Android-apps van WhatsApp en werkt ook via de webversie van de berichtendienst. Vooralsnog is het in de reguliere versie van de WhatsApp-applicatie op Windows alleen mogelijk om een opname af te ronden, eventueel terug te luisteren om hem vervolgens te versturen dan wel te verwijderen.

WhatsApp werkt aan meer opties waarmee gebruikers extra controle krijgen over aspecten van de chatdienst. Eerder deze maand ontdekte WABetaInfo dat de berichtendienst werk aan een optie om reeds verzonden berichten nog te kunnen wijzigen. Ook laat de dienst gebruikers sinds kort hun profiel gedeeltelijk afschermen voor specifieke contacten.