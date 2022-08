WhatsApp brengt Windows-app uit die werkt zonder dat telefoon online is

WhatsApp heeft zijn native app voor Windows uitgebracht. De desktopapp vereist niet langer dat de telefoon online is om te functioneren. De app was al maanden in bèta en nu is de stabiele versie verkrijgbaar.

Het gaat niet langer om een webapp, maar het is een native app, zegt WhatsApp. Daardoor moet hij sneller functioneren dan de oude Electron-versie. Daarnaast bevat de app de nieuwe manier van multidevice, waardoor hij niet langer vereist dat de telefoon online is om berichten te sturen en ontvangen. Andere chatapps konden dat al jaren, maar bij WhatsApp was dat tot nu toe onmogelijk.

De app staat live in de Microsoft Store. Het linken gebeurt via de gebruikelijke manier via Gelinkte Apparaten in de instellingen van WhatsApp op de telefoon. De webversie blijft ook verkrijgbaar, zo zegt het Meta-dochterbedrijf. Een versie voor macOS komt er ook aan, zo zegt WhatsApp. Of er ook een Linux-versie komt, zegt WhatsApp niet.